Il Sindaco Metropolitano De Magistris ha nominato il prof. Calabrese componente del comitato dell’autorità portuale

Il sindaco metropolitano di Napoli Luigi de Magistris ha designato il professor Mario Calabrese quale componente del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Il professor Calabrese è ordinario del settore scientifico disciplinare delle costruzioni idrauliche marittime e idrologia. È titolare degli insegnamenti di Regime e Protezione dei litorali e di Costruzioni marittime della facoltà di ingegneria dell’Università degli studi di Napoli Federico II.

È rappresentante dell’Università federiciana in seno al Consiglio Scientifico del Consorzio inter-universitario per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi. È stato Presidente del corso di studio in ingegneria civile ingegneria dei sistemi idraulici e dei trasporti è presidente del corso di studio in ingegneria civile e ingegneria strutturale e geotecnica della facoltà di ingegneria dell’università Federico II di Napoli.

Ha collaborato con numerosi Enti di ricerca anche internazionali ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

È stato assessore al Comune di Napoli con delega alle infrastrutture, lavori pubblici, mobilità e trasporti e ciclo integrato delle acque porto e impianti tecnologici.

