Il Sindaco Metropoliano scrive al Ministro per la transizione ecologiga. Parere negativo alla costruzione di un deposito di Gas (Gnl) nel porto di Napoli

“Netta e precisa la posizione di contrarietà espressa dal Sindaco metropolitano, Luigi de Magistris, circa la collocazione di un impianto di GNL nel porto di Napoli”.

lo comunica Enrico Panini Capo della Segreteria politica del Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris.

“Tanti i pareri contrari maturati in queste settimane – prosegue Panini – dalla revoca di una sua precedente delibera dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ai pareri di Associazioni e Ricercatori, ai Comitati di cittadini. La dimensione metropolitana è chiamata in causa dalla vastità degli effetti che si produrranno sul territorio di competenza per l’eventuale presenza dell’impianto, ancora di più per i rischi che ne conseguono”.

Ecco il testo della lettera scritta al Ministro.

