Il sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello sul progetto Pesca in Campania

LA CITTÀ DI VICO EQUENSE IN LINEA CON L’OBIETTIVO 14 DELL’AGENDA 2030 PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

“CONSERVARE E UTILIZZARE IN MODO DUREVOLE GLI OCEANI, I MARI E LE RISORSE MARINE”

Vico Equense. Il progetto “Pesca in Campania, qualità e tracciabilità” del Comune di Vico Equense si pone in perfetta linea con gli obiettivi promossi dal PO Feamp Campania 2014/2020: centrale il contrasto alla dispersione delle microplastiche nel mare. La prima fase, sperimentale, prevede la distribuzione di circa 5000 cassette riciclabili ai pescatori e agli operatori del settore ittico. L’introduzione delle cassette in plastica riciclabili dotate di microchip RFI in sostituzione dei classici contenitori di polistirolo, rappresenta uno strumento fondamentale in termini di riduzione dell’inquinamento ambientale e marino. Un progetto nel quale crede fortemente l’amministrazione comunale, il Sindaco Giuseppe Aiello spiega quanto sia “cruciale rivolgere la nostra attenzione alla salvaguardia del nostro prezioso ecosistema marino”. “Sono convinto – continua il primo cittadino di Vico Equense – che, se ognuno di noi assume la responsabilità di preservare i mari e partecipa attivamente a progetti concreti, possiamo costruire un futuro in cui le generazioni successive possano ancora godere della bellezza e dell’abbondanza del mare e, soprattutto, – conclude il sindaco Aiello – beneficiare di ciò che il nostro territorio e la nostra splendida costa hanno da offrire.