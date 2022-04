Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in visita alla mostra di Garrubba: “L’anima di Napoli immortalata in maniera straordinaria”

Condividi

‘È una mostra straordinaria, di un grande fotografo che è riuscito a interpretare l’anima dei luoghi che ha visitato, e che nei suoi viaggi nel mondo ha sempre riportato la sua formazione culturale napoletana. Anche le immagini di Napoli, messe a confronto ad esempio con i mercati del Brasile, fanno capire quanto il valore delle persone, il loro sentimento e l’anima di questa città siano internazionali. Garrubba è riuscito a immortalare tutto questo in maniera straordinaria’.

Così il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in visita al primo giorno di apertura al pubblico della grande mostra fotografica ‘Caio Mario Garrubba – FREElance sulla strada’ ospitata al PAN Palazzo delle Arti di Napoli, realizzata da Archivio Luce / Cinecittà in collaborazione con il Comune di Napoli, COOP Culture e Magazzini Fotografici. Curata da Emiliano Guidi e Stefano Mirabella, la mostra riporta Caio Mario Garrubba a Napoli, città dove il Maestro mondiale del reportage e della fotografia di strada è nato e si è formato e dove una sua personale mancava da quarant’anni. Un evento attraverso il quale la città si “riprende” uno dei propri figli geniali, che come pochi ha saputo mostrarne al mondo la bellezza e lo spirito.