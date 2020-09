Il Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo in visita stamane all’Istituto Tecnico Superiore “TEC MOS”

Condividi

Circa l’80% degli studenti che frequentano l’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile del Settore Trasporti Ferroviari (I.T.S. TEC MOS) riesce ad entrare nel mondo del lavoro addirittura prima di conseguire il diploma. A ciò si aggiunge la sinergia da sempre dimostrata da questo Istituto con il settore dei servizi alle imprese del distretto produttivo campano.

Paolo Lanzilli, Amministratore Unico presso E. I. T. D. scarl, è il nuovo presidente di ITS TEC MOS.

La nomina è avvenuta nel corso dell’ultimo Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS, riunitosi nei giorni scorsi.

Lanzilli subentra a Vincenzo Torrieri, che ha guidato l’Istituto a partire dalla sua nascita, accompagnandolo nell’acquisizione di un ruolo sempre più centrale nell’alta formazione in ambito ferroviario.

“Il ruolo di presidente – ha affermato Lanzilli – mi inorgoglisce e allo stesso tempo mi carica della responsabilità di dare a questo Istituto un’identità ancora più forte e riconosciuta. Sarà fondamentale, infatti, riuscire, fin da subito, ad attrarre ancora di più l’attenzione delle grandi Imprese e delle PMI su questo strumento formativo capace di dare risposte concrete alle competenze e alle professionalità ricercate dal tessuto economico e produttivo del nostro territorio e del nostro Paese”.

E stamane il Sindaco della Città di Maddaloni, Andrea De Filippo, ha visitato l’Istituto incontrando il neo Presidente, a cui ha espresso la necessità di dare compimento all’ulteriore sviluppo della “Scuola”, mettendo a disposizione un’offerta formativa in grado sempre più di rispondere alle sollecitazioni del mercato e di assicurare un futuro lavorativo alle nuove generazioni, che vivono in un territorio, quale quello campano, dove non è facile l’inserimento nel mondo del lavoro.

