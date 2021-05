Il sindaco De Magistris annuncia incontro per hub vaccinale per aziende partecipate e private

Condividi

Il sindaco metropolitano Luigi de Magistris ha convocato per lunedì mattina, presso la sede di Città metropolitana a Piazza Matteotti, i presidenti e gli amministratori delle aziende partecipate metropolitane e del Comune di Napoli per avviare da subito i centri vaccinali presso le singole aziende e individuare, inoltre, un hub metropolitano per le vaccinazioni a favore dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende private che intendano così utilizzare gli spazi messi a disposizione sempre nell’hub vaccinale metropolitano .

Alle riunione parteciperanno, oltre ai presidenti e agli amministratori delle otto partecipate, tra quelle della Città Metropolitana e quelle di Napoli, anche le assessore Chiodo, Galiero, Menna e il capo della segreteria politica del sindaco metropolitano, Enrico Panini.

“Ho preso questa decisione alcune settimane fa ed in questo periodo è stato fatto un lavoro di preparazione davvero importante. Si tratta di un servizio che abbiamo la possibilità di offrire non solo alle lavoratrici e ai lavoratori, pubblici e privati, ma anche ai loro familiari. Mi sto adoperando affinchè questa possibilità venga estesa anche a quanti lavorano nelle Amministrazioni pubbliche”. afferma il Sindaco Luigi de Magistris.

