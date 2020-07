Il romanzo del giornalista napoletano Davide Gambardella

Una storia inaspettata, favolosa, ai limiti della legalità di un amore vissuto ai tempi del Covid-19, quando i due protagonisti del racconto sfidano leggi e restrizioni imposte dal lockdown per vivere preziosi attimi di intimità.

Un amore clandestino, che a sua volta, impone tradimenti lasciando spazio a tante e inaspettate sorprese.



Scrive Enrico Parolisi nella prefazione: Una generazione senza nome che raccoglie gli sfaceli di quella immediatamente precedente.

Ma che esiste. Che è fatta di tutto ciò. Che brucia. Che ama. Che resiste.

Scheda-Gambardella_2020



Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!