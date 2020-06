Il rock degli Hania e la voce di Roberta Faccani insieme per “Cuori in confusione”

Condividi

Nei digital store e nelle radio arriva “Cuori in confusione“, il nuovo singolo della band capitolina HANIA, con la prestigiosa collaborazione della cantautrice e nota performer italiana Roberta Faccani (ex voce Matia Bazar, Zerovskij di Renato Zero, Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo di David Zard) che torna in scena con una band per dare supporto alle nuove generazioni del panorama musicale italiano, mettendo a disposizione la sua esperienza e caratura e anticipando il suo ritorno discografico da solista con la Joseba Publishing.

“Cuori in confusione” (musica di Giacomo EVA, testo di Roberta Faccani e Giacomo EVA, arrangiamento di Matteo Caretto, Nèra, direzione artistica Gianni Testa per la Joseba Publishing) è un invito a vivere questa estate con più voglia di sempre tenendo per mano la persona amata. “Sei sei sei” vuole essere, infatti, un’affermazione rivolta all’amore ma anche all’estate. Videoclip: Clicca qui

Roberta Faccani: “Cuori in confusione è un brano ballabile, dal grande appeal radiofonico, con un chorus di facile presa pur tuttavia raffinato e non banale. La mia voce e quella del leader degli Hania si sposano perfettamente in connubio fresco e giovanile: una sfida decisamente ben riuscita che mi ha entusiasmata, coinvolta con rinnovate passione e linfa vitale. Ho scelto di ritornare a lavorare ripartendo da una collaborazione con una band perché adoro il feeling che si crea con i musicisti con i quali si è instaurato un rapporto di amicizia, un senso di famiglia e condivisione. Tutto questo è il preludio a un mio ritorno discografico e sono strafelice e pronta a farlo con Joseba Publishing, etichetta discografica con la quale ho trovato una grande affinità artistica e umana. Dopo alcuni anni di teatro ho sentito l’esigenza di tornare alla discografia e con il mio staff stiamo preparando una nuova Roberta che si racconterà a trecentosessanta gradi in musica e verità, esplorando mondi sonori e vocali diversi dal passato“.

HANIA è una band capitolina di stampo pop rock, composta dal cantante Vito Iacoviello (che ricordiamo a All Together Now Canale 5), Laura Candela (Basso), Luca Zamberti (Batteria). New entry alla chitarra Nicolò De Maria, musicista che ha vissuto un anno a Los Angeles, studiando al Musicians Institute.

BIOGRAFIA HANIA

HANIA – Dal Brasile alla Lucania: Una Moderna Favola Rock.

Gli HANIA, al momento sotto contratto con l’etichetta discografica Joseba Publishing, con la direzione artistica di Gianni Testa, stanno preparando un nuovo progetto con Giacomo EVA (Amici di Maria, ed autore per Francesco Renga, Dear Jack, ecc..).

“Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente normale. ” (Billy Idol)

La storia

Vito Bayerstedt, originario del Brasile, viene stimolato fin da piccolo all’ascolto delle più grandi leggende del rock, come i Led Zeppelin, Kiss ecc. Sviluppa, quindi, l’amore per la musica precocemente, un amore che rappresenta il filo conduttore tra madre biologica, seppur lontana, molto importante, e la famiglia adottiva, che lo sostiene più che mai.

Lo ricordiamo a All Together Now – Canale 5 (tra i 100 giudici), Sala prove Rock Tv , Heineken Jammin Festival contest (aggiudicandosi la sesta posizione) e molti altri programmi e/o contesti internazionali.

Emerge il suo talento nello studio del canto e, attratto dalle potenti e accattivanti sonorità rock, presto fa le sue prime esperienze e saranno proprio queste a portarlo a formare la band HANIA. Ciò che unisce i membri del gruppo non è solo l’interesse musicale per il rock, ma anche i valori che questo stile trasmette: infatti il nome “Hania” (che significa Spirito Guerriero) richiama la forza, il coraggio, la perseveranza, tutti valori a cui ogni membro aspira.

La band partecipa agli eventi del festival di Sanremo 2020, promuovendo il suo progetto in diversi palchi, fra cui quello a Piazza Colombo, nel concerto durante il festival su Rai Play e vantando della bellissima collaborazione con Jean-Michel Byron (ex cantante dei TOTO) a Piazza Bresca.

Il 23 Marzo è uscito “Emozioni in equilibrio”, singolo che diventa il primo estratto dall’EP “AL CENTRO DI UN AMORE” distribuito in tutti i Digital Store.

L’ep presenta la direzione artistica di Gianni Testa ed è stato scritto da Vito Iacoviello con il supporto di Giacomo EVA e Giovanni Segreti Bruno.

AL CENTRO DI UN AMORE, EMOZIONI IN EQUILIBRIO, IO & TE, CLAUSTROFOBICO, i quattro brani formanti l’EP, fondono il rock ad influenze di stampo pop-elettronico e elaborano così uno stile più fresco e moderno.

Nei digital store e nelle radio italiane arriva “Cuori in confusione”, il nuovo singolo degli HANIA, questa volta insieme all’ex Matia Bazar Roberta Faccani, insieme in un inno da ballare e cantare a squarciagola.