“Il risveglio dell’arte”: a Palma Campania torna l’estemporanea di pittura

Condividi

Giunge alla sua seconda edizione “Il risveglio dell’arte”, l’estemporanea di pittura promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Palma Campania e organizzata dal curatore d’arte Ferdinando Sorrentino.

L’evento si terrà il 17 e 18 luglio, con inizio alle ore 17: per tre ore, gli artisti partecipanti si raduneranno in piazza De Martino, chiamati a raffigurare il centro storico e il territorio di Palma Campania. Nel corso dell’estemporanea, l’artista Domenico Sepe esporrà alcune delle sue opere in bronzo. Ci saranno inoltre session di body painting e realizzazione di sculture dal vivo. A valorizzare l’estemporanea ci sarà anche una scenografia composta da modelle e modelli.

«Questa amministrazione crede nella cultura e nell’arte come strumento di crescita di un intero territorio», dichiarano il sindaco Nello Donnarumma e l’assessore alla cultura Elvira Franzese.

In caso di avverse condizioni meteo, l’evento si terrà presso la tensostruttura di via Trieste

loading...