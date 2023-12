Il Provolone del Monaco Dop scala la classifica dei formaggi famosi nel mondo: ora è ventunesimo

Condividi

Il Provolone del Monaco Dop continua a scalare la classifica dei migliori formaggi del mondo raggiungendo una posizione davvero interessante. Il formaggio stagionato più famoso della provincia napoletana balza al 21 posto nella speciale graduatoria diffusa da “Taste Atlas”, l’atlante on line del cibo di tutto il mondo, che compila la sua classifica “100 best cheeses in the world” 2023-2024.

Meno di un anno fa l’esordio al 41° posto: “Sono bastati dieci mesi di lavoro intenso a regalarci questa grande soddisfazione. Un risultato che ci inorgoglisce e che vogliamo condividere con i nostri allevatori e con i nostri caseifici che quotidianamente lavorano con impegno per rendere il Provolone del Monaco Dop sempre più appetibile per i consumatori” commentano il presidente del Consorzio Giosuè De Simone e il direttore scientifico Vincenzo Peretti.

E’ stato un 2023 di risultati concreti. La crescita dei numeri di produzione che hanno superato quota duecentomila chili e l’avvio di un progetto di internazionalizzazione che nei primi mesi del nuovo anno vedrà il Provolone del Monaco Dop entrare in maniera ufficiale in un mercato interessante come quello della Germania. La tappa successiva del progetto “Lost-Eu” sarà quella dell’accesso al mercato svedese.

“Il rating di 4.50 è il valore che accresce ulteriormente il risultato che abbiamo conseguito. Se calcoliamo che la decima posizione è a soli 4 centesimi di punto, possiamo dire che proseguendo a lavorare con passione e professionalità possiamo tagliare traguardi sempre più interessanti” concludono Peretti e De Simone.