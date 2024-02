Condividi

Il 22 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 – Valle, si è svolto un interessante workshop per promuovere tra gli insegnanti del plesso scolastico le finalità e gli obiettivi del progetto SWITCHtoHEALTHY, la XV Edizione del Concorso regionale “Inventa il Tuo Spot…per una Corretta Alimentazione” riservato alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di I e II grado della Regione Campania e il progetto Fattorie Aperte 2024. Il progetto SWITCHtoHEALTHY mira a rivedere il modello alimentare nel Mediterraneo, rilanciando la bontà della Dieta Mediterranea, rafforzando il ruolo delle famiglie nell’approccio al pasto, nella convivialità e in una strategia efficace di comunicazione per un’alimentazione sostenibile e salutare per le famiglie.

Il workshop, che ha visto la partecipazione di una trentina di insegnanti del plesso scolastico maddalonese, ha visto i saluti introduttivi della Dirigente Scolastica Rosa Suppa. Successivamente hanno relazionato Franz Martinelli, della Filiale Italia di Slow Food Tebourba Association, Paola Sarcina, organizzatrice culturale di Slow Food Tebourba Association e Antonio Tallarico, della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, moderati dal giornalista Domenico Letizia, responsabile della comunicazione di Slow Food Tebourba Association. Il concorso della Regione Campania e il progetto SWITCHtoHEALTHY mirano ad implementare per le famiglie e gli alunni del materiale educativo pratico e strumenti digitali, integrando le raccomandazioni dietetiche e di stili di vita salutari con snack più sani e facili da consumare. Attraverso la promozione di spot e l’elaborazione di video fatti dai ragazzi il concorso “Inventa il Tuo Spot…per una Corretta Alimentazione” intende evidenziare i benefici della Dieta Mediterranea, rilanciare le qualità nutrizionali dei prodotti di origine vegetale, con particolare attenzione a frutta, verdura, legumi e cereali, rimarcando l’importanza e la promozione dell’agricoltura sostenibile e affermando un’idea di comunicazione adatta alla conoscenza dei prodotti agroalimentari certificati e tracciati della Regione Campania.

Il progetto internazionale SWITCHtoHEALTHY, nell’ambito del Programma PRIMA finanziato dall’Unione Europea, coinvolge 18 prestigiose organizzazioni – pubbliche e private – di otto paesi delle due sponde del Mediterraneo: Italia, Egitto, Spagna, Grecia, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia.