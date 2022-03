Il Progetto “Multi-Layer Edge Data Center” realizzato per Besana Group dalla SMS Engineering in Nomination ai DCS Awards 2022, tra i progetti migliori d’Europa sull’Edge Computing

Condividi

Con l’obiettivo di garantire la massima resilienza e la gestione locale in totale sicurezza dei dati, la SMS Engineering ha realizzato, per il Gruppo Besana, un’infrastruttura fault tollerance progettando due Edge Data Center con i più alti standard di protezione di Cybersecurity e della Business Continuity oggi disponibili. Grazie all’implementazione degli Edge Data Center l’attività di elaborazione si svolge vicino all’ubicazione fisica dell’utente che elabora i dati o alla sorgente dei dati, al fine di ridurre la latenza e risparmiare larghezza di banda. Il tutto in un’ottica di completa architettura resiliente con due Edge speculari che con la protezione perimetrale della rete, garantiscono un altissimo livello di sicurezza ai dati ed a tutti i dispositivi e sensori intelligenti connessi alla rete del cliente. Il progetto è stato sviluppato partendo da un Risk Assesment che ha evidenziato tutte le vulnerabilità di tutti i sistemi locali, centrali e remoti connessi alla rete aziendale e si è resa subito necessaria l’implementazione di un’architettura end to end su tutti i layer da quello fisico a quello applicativo in modo pervasivo su tutta la rete. L’infrastruttura MULTI-LAYER EDGE è stata realizzata grazie all’utilizzo di networking CISCO con Server DELL e Hypervisor VMWARE con Back-UP in CLOUD di VEEAM e SAN locale QNAP. Il tutto protetto dall’implementazione UMBLELLA per aumentare il livello di sicurezza di tutti i dispositivi e dell’intera rete con l’integrazione di firewall e antivirus KASPERSKY per le necessarie protezioni da malware. Quest’integrazione ha realizzato due MULTI-LAYER EDGE creando l’infrastruttura robusta e resiliente per l’intera rete del cliente. Tutto questo ha avuto un impatto fortissimo sul livello di gestione in locale dei dati, incremento della resilienza delle informazioni, sicurezza dell’intera rete, gestione delle procedure e amministrazione delle APP a servizio dei processi aziendali. “Non ci siamo limitati all’implementazione solo degli Edge ed alla rete, ma anche al ridisegno di tutte le procedure IT lato utente che hanno un diretto impatto sulla gestione del dato o della loro interazione con qualsiasi dispositivo o oggetto intelligente presente nell’ecosistema del cliente” ing. Massimiliano Canestro, Vice Presidente della SMS Engineering e Membro della Commissione Cyber Security dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.

Il Progetto descritto “Multi-Layer Edge Data Center Project” è stato Presentato al concorso Data Center Solutions Awards. La SMS Engineering ha realizzato negli ultime anni diversi Datacenter di tipo Edge, Hybrid e Green ricevendo dei Riconoscimenti di Eccellenza ai Datacenter Solutions Awards per i Progetti realizzati per Idir, Consiglio Regionale della Regione Puglia, Contital ed adesso in Nomination col Data Center realizzato per Besana Group tra i progetti migliori d’Europa sull’Edge Computing.

Gli Edge Datacenter sono diventati il motore abilitante di qualsiasi industria che mette al centro del proprio business la Trasformazione Digitale come leva di innovazione per fare di più a parità di risorse, in modo più efficiente, sicuro e sostenibile.