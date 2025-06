Il professore di liceo che ha augurato il peggio alla figlia della Meloni ha tentato il suicidio. Odio social ingestibile

Un docente di liceo è stato travolto da una bufera mediatica dopo aver pubblicato un post su Facebook in cui augurava la morte a Ginevra , figlia della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il commento ha suscitato indignazione e una reazione feroce da parte degli utenti dei social media. Sotto pressione, l’uomo ha tentato il suicidio ed è stato soccorso in tempo e ricoverato all’ospedale di Nola. Per fortuna è salvo.