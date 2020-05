Il processo da remoto? Un’opportunità da cogliere

Condividi

Il processo da remoto è un’opportunità che nasce purtroppo da una sciagura. Albert Einstein sosteneva in una lettera sulla crisi :’La crisi genera progresso e la creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura’. Questa nuova forma di partecipazione al processo penale sana un ritardo inspiegabile ed inammissibile sia rispetto alla potenzialità della tecnologia che all’organizzazione del processo civile nonché di quello amministrativo.

L’avvocatura deve raccogliere la sfida ed essere protagonista del cambiamento, governandolo anziché condannarsi ad un ruolo subalterno.

Se non si accetta questo ruolo, come possiamo immaginare di intervenire e dare il nostro contributo ad un progetto di una piattaforma dedicata al processo penale?

Il processo da remoto consentirebbe a tutti gli avvocati di spendere meglio il proprio tempo non dissipandolo in lunghe attese, ma avendo la possibilità di dedicarlo allo studio alla formazione o alle proprie passioni ; ci sarebbero dei benefici anche per la collettività quali la diminuzione del traffico e dell’inquinamento, dello stress e delle malattie con sgravio dei costi sociali.

Per non parlare poi della ragionevole durata del processo: la celebrazione da remoto potrebbe contribuire a raggiungere questo obiettivo, che è anche un principio sancito dall’articolo 111 della Costituzione, ed è allo stesso tempo un diritto dell’imputato (come previsto dall’articolo 6 paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo)

Seneca sosteneva che l’unica cosa che ci appartiene davvero è il tempo, ed il processo da remoto organizzato secondo parametri migliorati e funzionali, risponde proprio all’esigenza di non sprecarne più.

Avv. Vincenzo MIELE