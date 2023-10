Condividi

“Folle, folle, folle di amore per te”

Il primo reading di poesia

nel Metaverso di Coderblock, dedicato ad Alda Merini,

a cura de La Setta dei Poeti estinti

Il primo reading di poesia nel Metaverso. A portarlo sul palco virtuale – il 20 ottobre prossimo, alle 17.30, con un incontro dedicato alla poesia di Alda Merini – sarà il progetto di divulgazione letteraria “La Setta dei Poeti estinti”, promosso da Emilio Fabio Torsello e Mara Sabia, all’interno dell’evento Coderblock Connect: il primo evento internazionale di networking universale mai organizzato al mondo all’interno del metaverso, promosso dalla tech company Coderblock. L’incontro è supportato dalla libreria Tomo di Roma, che metterà a disposizione i locali per la ripresa dell’evento trasmesso nel Metaverso e rientra nei progetti promossi dalla Rome Future Week, con il supporto del CFC – Comunicazione, formazione e consulenza.

«Questa iniziativa – spiega Emilio Fabio Torsello, giornalista e fondatore del progetto letterario de “La Setta dei Poeti estinti» – dimostra come la poesia, la letteratura e il sapere non conoscano confini. In qualsiasi ambiente si può fare ottima divulgazione culturale e la tecnologia può amplificare questa possibilità, aprendo a chiunque possa e voglia collegarsi da ogni parte del mondo, raggiungendoci in un ambiente accogliente, divertente e innovativo come quello creato da Coderblock in Coderblock Connect

«Abbiamo scelto di portare sul palco la poesia di Alda Merini .– aggiunge Mara Sabia, attrice e partner del progetto letterario “La Setta dei Poeti estinti” – una delle voci femminili più intense e amate della letteratura italiana contemporanea, più volte candidata al Nobel. Un esempio di forza e speranza che neanche le tragedie umane, come la malattia e l’internamento, hanno piegato. Per questo vogliamo condividere le sue poesie come messaggio universale, anche nel Metaverso».

«Siamo entusiasti di ospitare in Coderblock Connect la prima iniziativa letteraria nel metaverso – spiega Aura Nuccio, COO & Creative Director di Coderblock e Artistic Director di Coderblock Connect – una live reading che apre le porte del mondo virtuale alla poesia, insieme alle tante altre forme d’arte che abbiamo accolto e continueremo a promuovere in Coderblock».

Mentre Michele Franzese, promotore della Rome Future Week aggiunge: «Quest’anno, dopo il successo della prima edizione della Roma Future Week, vogliamo continuare a sostenere eventi come questo, anche al di fuori del perimetro temporale di settembre, con un format che abbiamo chiamato Rome Future Days. E il reading di poesia nel Metaverso proposto da La Setta dei Poeti estinti, condivide con noi lo spirito di sperimentazione e innovazione che ci contraddistingue, creando un legame tra passato e futuro».

«Portare la nostra libreria fisica nel Metaverso – sottolinea Nicoletta Frasca, titolare della libreria Tomo di Roma – per noi librai vuol dire aprirci a importanti e nuove forme di relazione e scambio, utilizzando in modo virtuoso le nuove tecnologie».

«Penso che la contaminazione fra cultura e nuove tecnologie – conclude Cristina Colaninno, Ceo di CFC – sia ormai un’esigenza irrinunciabile. Questo evento segue proprio questa direzione e sono felice di aver contribuito a creare le relazioni che hanno reso possibile questo progetto».

Coderblock Connect funzionerà, quindi, da palcoscenico per la forma d’arte più raffinata, quella della poesia, dimostrando le infinite opportunità realizzabili dall’unione delle forze di tutta l’imprenditoria globale. La mega fiera immersiva, infatti, si dimostrerà un’esperienza unica e imperdibile, offrendo una panoramica su ciò che di straordinario ci riserva il futuro del web e del virtuale.

Per collegarsi ed entrare nella maxi fiera di Coderblock Connect, basterà collegarsi al seguente link: https://game.coderblock.com/ > cliccare su “Guest” e scegliere il tuo avatar. La partecipazione è del tutto gratuita.

Company profile

La Setta dei Poeti estinti è un progetto di divulgazione letteraria nato sui social nel 2013 dall’intuizione di Emilio Fabio Torsello e seguito oggi da oltre 400mila persone su Instagram, Facebook e TikTok. Partner del progetto è Mara Sabia, attrice e poetessa.

Coderblock è il mondo virtuale basato su blockchain che combina aspetti del gioco di ruolo online ed esperienze immersive di business. Uno spazio online condiviso in cui creare la propria identità digitale e tramite cui l’internet 3D diventa un nuovo canale di marketing e lead generation per PMI e grandi aziende.