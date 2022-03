Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita alla TME

Condividi

Stamani il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto visita alla TME. Accompagnato dal Presidente del Consiglio Regionale, Gennaro Oliviero e dal Sindaco di Portico di Caserta, Giuseppe Oliviero, il Governatore è stato accolto dal CEO di TME, Aniello Stellato, che lo ha condotto nelle diverse aree dello stabilimento. Il Presidente De Luca ha visitato prima la zona della produzione per poi passare a quella della progettazione e del collaudo.

Successivamente, il CEO Stellato ha illustrato al Presidente tutte le attività svolte da TME, con particolare attenzione alle iniziative di internazionalizzazione che l’azienda sta portando avanti, con la recente apertura di una nuova sede in Thailandia. La principale attività che verrà svolta in questo hub del Sud-Est asiatico è quella di assistenza e supporto ai clienti dell’area compresa tra la Thailandia e la Cambogia per quel che riguarda i sistemi di collaudo prodotti e venduti da TME. La struttura, composta da ingegneri e tecnici locali, si occuperà di svolgere questo compito per le aziende che utilizzano le strumentazioni realizzate dalla società casertana.

Nel corso della visita, poi, De Luca ha preso visione del progetto industriale messo a punto dalla TME in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede il ricollocamento di una parte dei dipendenti Jabil in esubero. Nel piano c’è il riassorbimento di 200 lavoratori Jabil e 22 ex-Jabil attualmente in forza alla Orefice Generators.

“Abbiamo illustrato al Presidente De Luca – ha spiegato il CEO di TME, Aniello Stellato – tutti i nostri progetti, a partire dal piano che prevede l’assunzione di una parte importante di ex dipendenti Jabil e quindi l’apertura di un ulteriore stabilimento. Sono state presentate anche tutte le altre iniziative che porteranno a un’espansione delle attività sia in Italia che all’estero”.