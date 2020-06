Il post Covid-19 e un senso di umanità da riscoprire

Condividi

Venerdì il secondo appuntamento del nostro ciclo di incontri in collaborazione con l’avv. Giovanna Russo, dal titolo “Il post covid e un senso di umanità da riscoprire”.

Giovanna Russo, giovane donna avvocato di Nola, si fa portavoce di una campagna di sensibilizzazione avviata con l’inaugurazione della mostra fotografica “donna a testa scalza contro la violenza” tesa al riconoscimento nazionale dell’Alopecia, patologia di cui è affetta da circa 27 anni. Dopo aver subito per anni in compagnia del suo cappello(prima) e parrucca(poi) fino all’adolescenza forme di bullismo dettate prevalentemente da una scarsa informazione sulla patologia ritenuta da molti di tipo contagiosa ha deciso il 30 novembre di mostrarsi a testa scalza sfoggiando la sua amica alopecia.

L’iniziativa nasce dalla volontà di condividere strumenti contro i fenomeni di violenza e discriminazione che, quotidianamente la donna subisce.

Da allora la sua vita è cambiata, infatti è alla continua ricerca di persone dallo stesso innato coraggio che tende a far emergere in tutta la loro magnifica bellezza. Ci parla in particolare di una persona a lei cara, Elena, partecipante di diversi shooting fotografici nonché concorsi di bellezza “Miss wheelchair” e la “Fenice”.

Elena, a modo di vedere di Giovanna, rappresenta quella bellezza coraggiosa che si manifesta nella sua magnifica semplicità. Infatti, proprio come Giovanna è riuscita a convivere con il suo impianto capillare, riconoscendolo come il proprio compagno di viaggio, così Elena convive con la sua carrozzina, intesa non come un limite ma come un’opportunità per vivere una Vita, talvolta scontata e non del tutto apprezzata da molti. Questo modo di percepire la vita da parte di Elena, ha colto l’attenzione di Giovanna, che prova sempre più meraviglia davanti ad autentiche forme di portatori di luce.

A tal punto ci riporta una frase di Elena: “Mi piace pensare che siamo tutti come tessere di un puzzle, non ci sono pezzi normali o anormali, siamo tutti necessari – spiega Elena – è vero che siamo tutti diversi come ognuno di noi è diverso dall’altro, ma ciascuno è unico”.

Giovanna sarà di nuovo nostra ospite venerdì alle ore 20.00 e si lascerà affiancare dalla dolcissima Elena, per cui non mancate al nostro consueto appuntamento, alla riscoperta di un nuovo senso di umanità.