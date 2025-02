“Il popolo eterno non dimentica”, il messaggio di Israele sui braccialetti dei palestinesi rilasciati

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Il popolo eterno non dimentica", "ho inseguito i miei nemici e li ho catturati". E' con queste scritte in arabo e in ebraico su dei braccialetti bianchi con la bandiera con la Stella di David che sono stati rilasciati dal carcere di Ketziot i prigionieri palestinesi. Lo riferisce la stampa israeliana. "I combattenti che erano in prigione sono tra i peggiori nemici di Israele e fino all'ultimo istante sul suolo israeliano saranno trattati con regole simili a quelle della prigione. Non scenderemo a compromessi sulla sicurezza del nostro popolo", ha spiegato un portavoce del Servizio penitenziario israeliano a 'Haaretz'. Dopo il rilascio di Yarden Bibas, Ofer Calderon e Keith Siegel, nell'ambito della prima fase dell'accordo con Hamas, Israele ha rilasciato 183 detenuti palestinesi dalla prigione di Ketziot nel Negev e dal penitenziario di Ofer in Cisgiordania. —internazionale/[email protected] (Web Info)

