L’appuntamento il 16 Aprile alle ore 15 presso Villa Doria D’Angri in Via Petrarca, 80 a Napoli.

Il “Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta”, EDIH P.R.I.D.E., che fa parte degli European Digital Innovation Hub selezionati e finanziati dall’Unione Europea e dal MIMIt, ha il compito di assicurare la transizione digitale delle imprese, con particolare riferimento alle PMI e alle imprese della pubblica amministrazione attraverso l’adozione delle tecnologie digitali avanzate: Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza Informatica.

L’EDIH P.R.I.D.E. supporta la trasformazione digitale delle PMI e della PA attraverso l’erogazione dei seguenti servizi: accompagnamento alla trasformazione digitale, formazione, test e sperimentazione (proof of concept), assistenza e consulenza per l’accesso a meccanismi di finanziamento a supporto degli investimenti in digitalizzazione.

Nel corso dell’evento saranno presentati i servizi e le manifestazioni di interesse per accedere ai servizi.

Alle ore 15 è prevista l’apertura dei lavori con Antonio Garofalo, Rettore Università degli Studi della Campania Partenope, Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali Napoli ed Eraldo Turi, Presidente ODCEC Napoli. E’previsto un videomessaggio del Ministro Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.