IL PITTI PIZZA AND FRIENDS TORNA A FIRENZE CON GUSTO, CUORE E MUSICA: ATTESA PER WALTER RICCI E PER UN VIAGGIO GASTRONOMICO ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ

Venerdì 20 giugno al Poggio Imperiale sapori, arte e cultura in un evento unico: musica d’autore, eccellenze culinarie e ospiti d’eccezione

Salerno, 18 giugno 2025 Firenze si prepara ad accogliere una nuova, attesissima serata targata Pitti Pizza and Friends, l’appuntamento dell’estate che unisce l’alimento italiano per eccellenza alla beneficenza, alla musica e alla cultura. L’evento si terrà venerdì 20 giugno nel magnifico scenario del Poggio Imperiale, villa medicea Patrimonio UNESCO e sede della Scuola della SS. Annunziata.

Sotto la direzione del fondatore Maurizio Falcone, e con il contributo organizzativo del vicepresidente Alfonso Aufiero, il format, promosso dall’Associazione Alimenta, conferma la propria identità culturale e inclusiva, trasformando la serata in una festa dei sensi. La proposta gastronomica vedrà protagoniste alcune delle realtà più rappresentative della scena contemporanea, che porteranno a Firenze un racconto creativo e autentico della pizza attraverso stili, impasti e interpretazioni differenti, nel rispetto della tradizione, a cura del coordinatore tecnico Nunzio Mascolo. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato anche alla degustazione della regina della tavola, la pasta, con lo chef Massimiliano Tenace e la degustazione di vini a cura di Di Vin Boccone. Un viaggio di sapori in grado di coinvolgere e sorprendere, grazie a una selezione di esperienze culinarie che uniscono tradizione e innovazione.

Il cuore solidale dell’iniziativa resta centrale: il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti, che da oltre vent’anni è un punto di riferimento nella ricerca scientifica, nel sostegno concreto alle famiglie e nell’accoglienza dei bambini affetti da tumori cerebrali pediatrici.

Grande attesa anche per il momento musicale della serata, che vedrà protagonista uno degli artisti più raffinati della scena italiana, interprete dalla voce soul inconfondibile, capace di fondere jazz, R&B e canzone d’autore. L’ospite sarà Walter Ricci, cantante e pianista jazz napoletano tra le voci più ricercate della scena italiana. Autodidatta, si è avvicinato giovanissimo al jazz grazie a un disco ricevuto in regalo e da allora ha costruito un percorso costellato di premi, collaborazioni internazionali e riconoscimenti prestigiosi. Vincitore del Premio Massimo Urbani e del Chicco Bettinardi, ha collaborato con artisti come Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Michael Bublé, Mario Biondi e Dee Dee Bridgewater. Ha calcato palchi prestigiosi, dal Blue Note di Milano al Teatro Massimo di Palermo, fino all’Arsenale di Venezia per la Mostra del Cinema. Tra i suoi progetti più recenti, l’EP “Naples Jazz” e l’imminente “Neapolis Mambo”, un ponte sonoro tra tradizione partenopea e sonorità esotiche contemporanee. A Firenze porterà il suo stile elegante, teatrale e profondamente mediterraneo. L’apertura sarà affidata agli allievi della Florence Academy.

Presente la Polizia di Stato, con le sue unità cinofile e il reparto di prossimità, impegnati in attività educative e dimostrative anche per i più piccoli. Più nel dettaglio, sarà possibile infatti partecipare a percorsi organizzati dalla specialità Polizia Stradale in materia di “guida sicura” per se stessi e per gli altri, con simulazioni di guida “alterata”, a seguito di eccessiva assunzione di bevande alcoliche o per uso di sostanze stupefacenti.

«Ogni anno il Pitti Pizza & Friends cresce, sia in termini di partecipazione sia di contenuti, e l’edizione di quest’anno si preannuncia ancora più straordinaria. Dopo il successo di Firenze, siamo pronti a portare l’evento a Salerno per una tappa epocale, dal 30 luglio al 3 agosto, nella splendida cornice di Piazza della Libertà. Sarà un’edizione estiva che unirà il profumo del mare a quello della pizza, accogliendo migliaia di visitatori da tutta la Campania, dalle altre regioni d’Italia e anche dall’estero, grazie ai flussi turistici internazionali. Intanto, vi aspettiamo venerdì 20 giugno al Poggio Imperiale per un’anteprima all’insegna del gusto e della solidarietà», afferma Maurizio Falcone.

Pitti Pizza & Friends è sostenuta grazie alla collaborazione di numerose realtà imprenditoriali che condividono i valori dell’iniziativa: Molini Pizzuti, Coca Cola, Peroni, Caseificio Ilka, Finocchietto Esagerato, Humankey, I-Move, SBF Brogi Food and Beverage, Di Vin Boccone e MTS Distribuzione. Media partner dell’evento è Santoro Grafica.

