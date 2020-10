Il Pitch Trailer ” Elastic Heart di Giuseppe Cossentino e Nunzio bellino tra i 10 migliori trailers finalisti al Trailers Film Fest

Condividi

Il progetto cinematografico ” Elastic Heart” la storia di Nunzio Bellino, l’uomo elastico diretto da Giuseppe Cossentino continua a confermare l’inarrestabile successo. Una patologia rara la Sindrome di Ehlers Danlos, la morte di una persona cara, la madre, il bullismo e il cyberbullismo, i ricordi, l’infanzia, i sentimenti che si nascondono oltre l’elasticità del suo corpo e della sua pelle sono alcune delle grandi tematiche che tratta questo documento sociale che utilizza il mezzo cinematografico come veicolo di messaggi importanti universali. Nunzio Bellino con la sua storia vera ha aperto il suo ” cuore elastico” al mondo per portare a conoscenza la sua patologia rara genetica e per denunciare il bullismo e le discriminazioni che ha dovuto subire. Non a caso la sua storia ha avuto l’attenzione di RaiUno a Storie Italiane invitato da Eleonora Daniele in qualità di attore e personaggio incoronandolo simbolo della trasmissione contro ogni tipo di violenza e bullismo. Il trailer di Elastic Heart è stato selezionato tra i 10 migliori pitch trailer finalisti al festival internazionale Trailers FilmFest. Il miglior pitch trailer sarà decretato durante la cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 9 ottobre 2020 nell’Anteo Palazzo del Cinema di Milano.

I 10 Pitch Trailer in concorso verranno sottoposti alla valutazione della giuria Pitch Trailer composta Andrea Lazzarin – Direttore marketing Medusa, Luciano De Simone – Direttore marketing Filmauro,Mattia della Puppa – Adler Entertainment, Pier Francesco Aiello – P.F.A. Films, Angelo Bassi – Mediterranea Produzioni che sceglierà tra i 10 finalisti il Miglior Pitch Trailer da premiare al Trailers FilmFest.

Giunto alla XVII EDIZIONE TRAILERSFILMFEST è l’unico festival dei trailer e della promozione cinematografica.

TRAILERSFILMFEST è un appuntamento annuale in cui si incontrano i responsabili marketing e comunicazione delle principale case di produzione e di distribuzione cinematografiche, le più influenti agenzie creative italiane e i loro direttori creativi, chi sperimenta e progetta nuove forme di comunicazione.

Tantissimi sono stati gli ospiti in questi quindici anni. Sarebbe impossibile elencarli tutti. Ricordiamo Leonardo Pieraccioni, Pupi Avati, Vincenzo Salemme, Luca Zingaretti, Tinto Brass, Sandra Milo, Roberto Faenza, Gianni Amelio… E poi i creativi: i più grandi sono passati al Trailers FilmFest per tenere workshop e incontri. Come i rappresentanti delle più importanti case di distribuzione cinematografica, da 20Th Century Fox a Warner Bros., a Universal Pictures e Medusa Film, che al festival sono di casa.

