Il pilota telesino Valentino Carofano premiato al gran galà dei campioni a Venezia

La formula X Italiana Series ha premiato i campioni del 2022 durante il galà di fine anno che si è tenuto a Venezia presso il Double Tree By Hilton.

Protagonista della stupenda serata il pilota Italiano Valentino Carofano di Telese Terme, attualmente campione italiano 2022 in FX2, il quale ha voluto ringraziare ma soprattutto condividere questo momento con tutte le persone che gli hanno permesso di realizzare questo sogno. “Ringrazio tutta la squadra che lavora – ha detto il campione telesino durante la premiazione – che non ha mai smesso di migliorare la monoposto con tantissimi sacrifici, ringrazio tutti gli sponsor che ci sostengono e credono in questo bellissimo progetto e, naturalmente, tutti i fans che ci seguono, soprattutto quelli della mia città Telese. Un grazie particolare alla mia metà che mi sta sempre vicino nei momenti belli e brutti ma soprattutto ringrazio il mio papà che è una persona speciale”.

Per l’occasione il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso ha fatto pervenire a Valentino Carofano e al suo team i complimenti anche a nome di tutta la comunità telesina, trasferendo ancora una volta l’orgoglio e la gioia di Telese per i successi del suo giovanissimo campione.