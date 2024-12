Il percorso professionale dell’operatrice olistica Fabiola Bartolaccini si arricchisce sempre di più 

3 minuto di lettura

Condividi

Originaria di Orbetello ma residente a Pescia Romana, in provincia di Viterbo, Fabiola Bertolaccini è operatrice olistica, professione nata per passione dopo gli studi socio-pedagogici. La sua grande competenza in materia l’ha portata a organizzare al meglio la propria attività nel campo del benessere, allestendo il suo ambiente con elevati criteri estetici e di funzionalità.

Dal 2016 svolge corsi di specializzazione in Toscana su varie tecniche di massaggio olistico, cosmesi naturale, erboristeria, aromaterapia, riflessologia plantare e tante altre discipline. Acquisisce dunque una specializzazione di secondo livello in Reiki Usui presso l’Università Unipopoli di Antonio e Mariella Brancato, intraprendendo altri corsi di formazione su tecniche di massaggio con oli essenziali, campane tibetane, massaggio ayurvedico al neonato, pindasweda, hot stone massage, taping posturale, messaggio lifting del viso.

Lavora per studi di riabilitazione ma principalmente opera in proprio nella sua realtà di Pescia Romana, e infine grazie alla collaborazione, prima da allieva e oggi da tutor, con la operatrice e imprenditrice del benessere Claudia Musaj è allieva del master, approda a Sanremo al Master Vip dei Massaggiatori e al salotto delle celebrità.

Dal maggio 2019 decide di mettersi in proprio con la sua attività di operatrice olistica, a Pescia Romana, offrendo alla sua vasta clientela, sulla base delle loro richieste, le migliori tecniche di massoterapia con massaggi rilassanti, decontratturanti, drenanti o rassodanti, ma non ferma il proprio percorso formativo laureandosi in scienze e tecniche psicologiche. Lavora anche per lo studio riabilitativo e olistico “Kansha Shite”, frequentato assiduamente anche da personaggi pubblici, in particolare provenienti dal mondo dello spettacolo e della politica, e quindi nel 2022 acquisisce la certificazione in coaching breve strategico.

“Mi rendo conto” dichiara Fabiola “di quanto sia importante acquisire sempre nuove tecniche e trasmetterle ai miei clienti, con un rapporto cordiale e amichevole che mi contraddistingue”.

Oggi è parte fondamentale degli allievi del master diretto da Claudia Musaj, con la quale sta girando il mondo approdando anche a Sanremo nel febbraio del 2024, nella “terra dei fiori”, durante le giornate del Festival della Canzone Italiana, inserendosi con orgoglio nell’ambito del Master Vip dei Massaggiatori.

Oltre all’occasione del Festival, il 2024 è stato per Fabiola un anno ricco di esperienze e nuovi approfondimenti professionali. A marzo ha partecipato a tre nuovi corsi presso Iso Benessere, sul Metodo Musaj di Madero Massage, coppettazione con il fuoco e lifting viso. Sempre grazie a Claudia Musaj si avvicina a settembre al Festival del Cinema di Venezia, partecipando alla esclusiva festa di Novella 2000, e a novembre ha partecipata al Master Sala Vip Sanremo presso Iso Benessere, che ha visto la partecipazione straordinaria della madrina, Katia Ricciarelli. In questa occasione è stata parte integrante del gruppo di lavoro diretto da Claudia Musaj, Joseph Miceli, Gianluca Lombardi e Ana Baxarova.

Fra i vip incontrati nelle varie attività sul territorio ci sono tanti volti noti dello spettacolo e della politica: fra questi la giornalista Grazia Pitorri, Roberto Alessi, Simona Tagli, Adriana Volpe, Ginevra Lamborghini, Perla, Antonella Fiordelisi e la mitica attrice americana Katherine Kelly Lang (“Brooke” della soap-opera Beautiful).

Fabiola però non si ferma. A breve, tante novità e iniziative che la vedranno coinvolta e che le consentiranno di crescere nel suo percorso professionale. Il 2025 inizierà con la nuova esperienza del salotto delle celebrità, nel corso della edizione rinnovata del Festival della Canzone Italiana, questa volta in veste in tutor. “Al termine di questa esperienza, vorrei intraprendere anche la strada dell’insegnamento”, conclude Fabiola, “e progettare di continuare le mie attività in tutto il mondo, dando rilievo anche alla realtà del Centro-Sud della nostra penisola, con una attenzione speciale a Napoli e alla Campania, territorio che si sta distinguendo per eventi collegati al mio tipo di attività. Ho grande forza di volontà, tanta stima di me stessa, grazie anche a mio marito Davide che c’è nella mia vita da sempre e dal primo giorno mi ha incoraggiata e sostenuta nei miei sogni!”.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.