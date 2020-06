Il Partito Liberale a Congresso nella provincia di Caserta

Condividi

Pasquale Capaldo, già responsabile Nazionale Dipartimento Cultura Editoriale e Audiovisivo, è il nuovo Segretario Provinciale del Partito Liberale per la provincia di Caserta. L’assemblea che si è svolta con la presenza del Commissario Regionale nonchè Responsabile Nazionale Organizzativo del Partito, Stefano Maria Cuomo, vede così realizzarsi un progetto che parte da lontano.

” E’ il primo tassello che andiamo a realizzare prima del Congresso Regionale Campano che auspico possa essere convocato per gli inizi di luglio – ci anticipa il Commissario Cuomo. Con non pochi sforzi sono riuscito ad avvicinare e coinvolgere diversi storici Liberali Campani con cui cercheremo di portare la nostra voce già per le prossime regionali. Due nomi bastino per far comprendere quanto per noi voglia significare la presenza del Partito Liberale in Campania, il Prof. Antonio Colantuoni che lo vede coordinatore di tutta l’area Sannita e l’Avv Rosario Rusciano che sarà il giusto consigliere delle azioni politiche sul territorio insieme al Prof Raffaele Prodomo e il Dott. Carlo Cafiero. Con la presenza del Partito Liberale sui territori, in Campania e in altre parti del paese come la Puglia, il Lazio, la Toscana, l’Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Sicilia – continua Cuomo – siamo sicuri che oltre a raccogliere le convergenze di tantissimi Liberali astenuti negli anni, potremmo offrire ancora una Casa Liberale a quei Moderati che a destra come a Sinistra non riescono a convivere. Speriamo di poter dare loro la giusta fiducia per riprendere insieme un cammino”