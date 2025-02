Il palcoscenico del TK di Castellammare di Stabia si tinge di ROSSO come le tonalità del sound partenopeo de Le Rondinella

2 minuto di lettura

Sul palco sabato 22 febbraio ore 21

per uno straordinario fuori programma nella rassegna di Casa del Contemporaneo

Amelia e Francesca Rondinella, da anni protagoniste della scena musicale partenopea, portano sul palco del Teatro Karol di Castellammare di Stabia un progetto che unisce tradizione e innovazione. ROSSO è il titolo del concerto inserito come speciale fuori programma nella rassegna di Casa del Contemporaneo.

Guidate dall’esperienza artistica di Francesco Forni, chitarrista e compositore, con Giacomo Pedicini, basso elettrico e contrabbasso, nella serata di sabato 22 febbraio – inizio ore 21 – Le Rondinella accompagnano il pubblico in un racconto sonoro profondo e coinvolgente, che attraversa generi e confini, creando una fusione armoniosa tra classici e nuove composizioni.

Prodotto da SoundFly, ROSSO è un viaggio musicale che affonda le sue radici nella canzone napoletana, mantenendo viva un’arte senza tempo e arricchendola con sonorità mediterranee e influenze globali. Attraverso un dialogo costante tra epoche e stili, il progetto dimostra come la musica possa diventare un ponte capace di unire culture e linguaggi diversi. Le Rondinella, con le loro voci, raccontano storie di rinascita, libertà e coraggio.

“Ogni brano è una narrazione intensa, capace di affrontare temi attuali e importanti come la resilienza e la forza delle donne, relazioni tossiche, la ricerca di dignità e autostima per far in modo che la memoria della nostra cultura si faccia materia viva, capace di parlare alle nuove generazioni” riferiscono le interpreti.

Il concerto offrirà anche un viaggio nella tradizione musicale napoletana, con brani iconici che hanno segnato il nostro percorso artistico. Le tracce dell’album e la scaletta live propongono un intreccio unico tra passato e presente, fondendo il classico con il contemporaneo per regalare al pubblico un’esperienza profonda e ricca di emozioni.

Una performance intesta, di totale coinvolgimento per il pubblico, che parla d’amore, di passione, di nostalgia, di lotta a ogni forma di prevaricazione, che canta una donna fragile e invincibile, sottomessa e guerriera, sempre pronta a rialzarsi e a trovare in se stessa la forza per forgiare il proprio destino.

Nello Spazio Arte del foyer – prima dello spettacolo, in orari di apertura botteghino – sarà possibile inoltre visitare, gratuitamente, la mostra “Raffaele Viviani: la Maschera” con fotografie anche autografate e manifesti di spettacoli selezionati ed allestiti dall’Archivio Storico Giuseppe Plaitano.

Il biglietto per lo spettacolo costa €12. Prevendite al botteghino (apertura sabato h 17/19 e giovedì h 10/12) oppure online. Ingresso sala in Via Salvador Allende 4 con Garage Italia in convenzione.



INFO allo 081 1824 7921 e [email protected] e on line www.teatrokarol.it e pagine social.

