Il nuovo singolo di Martina Cutajar è “Rise up” per ritrovare consapevolezza di sé

Nuovo progetto per la cantautrice maltese Martina Cutajar, in radio e nei principali store digitali con il singolo “Rise up”.



Il brano porta anche la firma nella musica di Giovanni Segreti Bruno ed è prodotto da EUGENE (Eugenio Valente) per l’etichetta discografica Joseba Publishing.

Ci spiega Martina: “Avere più consapevolezza delle proprie potenzialità e avere fiducia in esse, assumendosi quindi responsabilità e concentrazione verso i propri obiettivi. Anche quando tutto va storto e stiamo per perdere la speranza, dobbiamo risollevarci e credere in noi stessi, anche nei momenti peggiori“.

Video “Rise up”: https://youtu.be/2HRWhFKOwyg

Il regista Marko Carbone: “Per questo video, ho deciso di mettere in stretta relazione la canzone ‘Rise Up’ e il suo messaggio con delle immagini che come quadri rappresentassero un’atmosfera dark e glam. Ho immaginato il video come un’esperienza visiva, che combinasse bellezza, sensualità e coreografia per creare una performance coinvolgente. Il set è un contrasto tra luce e ombra, seduzione e tentazione, le scene si alternano tra colori, chiaro e scuro creando un’ambientazione onirica e accattivante. Ho voluto Martina protagonista assoluta, con una scelta di immagine sensualissima, curata dalla stylist Silvana Matarazzo, legata alla sua straordinaria voce, ma molto forte, che gioca con il lato oscuro della sua sensualità e seduzione come in una partita a scacchi che ha già vinto“.

IG: https://www.instagram.com/tina__cutajar/