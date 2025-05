Il nuovo Papa conquista i social: oltre 19 milioni le interazioni, spopola negli Usa

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'Habemus Papam conquista la rete e i social, secondo l'Instant mood di Arcadia. Il sentiment globale è positivo per oltre l'80%. Tra le 25 emoji più utilizzate dagli utenti online per commentare l’elezione del nuovo Pontefice le mani congiunte in preghiera, il lampeggiante della breaking news e le bandiere dello Stato Pontificio e degli Stati Uniti. Secondo il contatore delle interazioni sono 19.459.566 le reaction totali, raccolte nelle ultime 6 ore dai post pubblici pubblicati su tutti i social media e i siti web con le parole chiave 'Pope', 'Papa', 'Conclave', 'Prevost', 'New pope' (PDF). Il post che ha incassato il maggior numero di interazioni (commenti, reactions e condivisioni) è quello pubblicato dall'account Instagram del giornalista Fabrizio Romano che fino alle 20.00 aveva incassato 808.192 reaction. Nella ripartizione geografica delle conversioni, troviamo la quota maggiore di parlato negli Stati Uniti, con oltre 9 milioni di interazioni. Gli hashtag #HabemusPapam, scritto dagli utenti con le iniziali in minuscolo, e #Pope ottengono nelle ultime tre ore il maggior numero di frequenza: 12.3mila. —[email protected] (Web Info)

