“Il Nuovo Bianchi- ha dichiarato il Direttore Generale della Fondazione Grimaldi Luca Marciani- è parte del progetto di Scuola della Famiglia a Montesanto di Fondazione Grimaldi, volto ad aprire orizzonti e opportunità per molte famiglie del centro storico e di quartieri a rischio di Napoli.La presenza di attori civili, scuole, autorità istituzionali e corpi militari vuol essere un’opportunità per lanciare ai piccoli di tutte le generazioni, di tutte le classi sociali, di tutti i quartieri della città, un segnale di amorevole attenzione per il loro destino, di certezza dell’importanza dello studio per la costruzione di un futuro personale e collettivo, per il loro inserimento futuro da protagonisti nel dibattito sui temi ambientali e della pace nel pianeta”.Il coordinamento della giornata è stato affidato alla dirigente del Il Nuovo Bianchi, Angela Procaccini, e al direttore artistico Sergio Sivori. Madrina dell’evento è stata la presidente della Fondazione ETS “Marevivo” Rosalba Giugni.

Segue il profilo di Pasquale Salzano.

E’ stato l’Ambasciatore d’Italia in Qatar dal 2017 al 2019, laureato in giurisprudenza e abilitato alla professione di Avvocato, è dottore di ricerca in Diritto internazionale. Entrato in carriera diplomatica nel 1999, è stato capo della rappresentanza diplomatica italiana in Kosovo dal 2001 e ha ricoperto incarichi di alta responsabilità presso l’OSCE a Belgrado e presso la Rappresentanza Permanente d’Italia alle Nazioni Unite a New York.

È stato capo ufficio sherpa G8/G20 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la Presidenza italiana del G8 de L’Aquila e successivamente direttore all’OCSE a Parigi. Tra il 2011 e il 2017 è stato in ENI, dove ha ricoperto la carica di Executive Vice President e Direttore degli Affari Istituzionali nazionali e internazionali. Dal dicembre 2019 è Chief International Affairs Officer di Cassa Depositi e Prestiti.