2 minuto di lettura

Condividi

ROSARIO MIRAGGIO

il nuovo Album

UGUALE A ME

(questo sono io)

con grandi collaborazioni

Aka7even, Hal Quartier e Clementino

su tutte le piattaforme digitali dal 16 maggio

smart link https://links.altafonte.com/ugualeame

Milano – Giovedì 16 maggio esce su tutte le piattaforme (Distribuzione Altafonte Italia sotto esclusiva licenza di Studiounosound), Uguale a Me, il nuovo attesissimo album di Rosario Miraggio scritto con Luca D’Alessio – Rosario Tassero – Luca Marzano – Francesco D’Alessio – Max D’Ambra – Clemente Maccaro – Vincenzo D’Agostino – Mr. Hyde – Sergio Viola.

L’album è frutto di anni di lavoro e di un percorso artistico importante e comprende successi che fanno parte del suo passato insieme a quattro inediti e nuove collaborazioni. Tra queste, oltre a Clementino in Senz’ammore (che ne ha anticipato l’uscita), Rosario Miraggio si mette a confronto con le nuove generazioni duettando con Aka7even, in Due Minuti e Hal Quartier in Nudi per Strada e Ashley.

Completano Uguale a Me: Nunn’è Mai Fernuta, Vivere Senza di Te, Famme Sta Cutte, Non Vivo, Si Perd A Te, Si Me Vuo Bene Ancora.

Un album ricco di sfumature e sonorità diverse, caratterizzato da una produzione contemporanea e dalla forza interpretativa e la voce calda di Rosario Miraggio a coniugare ed esaltare ogni brano con cui, come sempre, Rosario infiammerà i suoi concerti.

Miraggio con Uguale A Me, un titolo non casuale perché rinnova e sottolinea, come sia cresciuto artisticamente, coniugando tradizione e modernità, senza rinunciare a un’identità artistica ben definita che lo rendono unico e riconoscibile, unendo la forza del dialetto, l’anima e il cuore di Napoli alla lingua italiana.

Un progetto che lo rispecchia, con la genuinità che lo contraddistingue e una passione che è il vero fil rouge della sua produzione: “Credo che la parola chiave sia compromesso; un equilibrio che va cercato nell’andare incontro a quello che “suona” oggi, senza tuttavia, snaturarsi, perdersi. La melodia è un po’ il nostro abito, quello che indossiamo e rispecchia la nostra personalità. La verità, come dico spesso nei concerti, vince sempre; le canzoni rispecchiano la mia personalità e non sforzo, canto come sento, come la mia anima mi suggerisce e non solo necessariamente in napoletano”.

Uguale A Me è parte di un progetto più grande che prevede l’uscita di un altro album, dove l’artista presenterà nuovi inediti.

L’uscita dell’album anticipa il grande concerto di giugno a Napoli all’Arena Flegrea: un sold out annunciato, che aprirà ufficialmente il Tour estivo in tutte le piazze del sud Italia.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.