VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2024 (ORE 18.30)

la Libreria S.I. di Napoli ospita il terzo appuntamento

della rassegna promossa e organizzata in collaborazione con Jack Edizioni

Roma, 1941. Gloria Desiderio, bella e famosa, è l’attrice più nota del cinema italiano, la stella del regime. Shimon Zynger, professore universitario ebreo di origine polacca, è un dissidente, arrestato dalla polizia politica per le sue idee antifasciste. A unirli, un nodo invisibile stretto da un bagaglio di sogni e ricordi, da una passione nata vent’anni prima e mai del tutto sopita.

“IL NODO INVISIBILE” è il titolo del secondo romanzo della scrittrice Simona Federico, in programma per VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2024 alle 18.30 negli spazi della Libreria S.I. di Napoli, in via Bernardo Cavallino.

Sullo sfondo del Ventennio fascista, tra Roma, Napoli e Parigi, due anime si incontrano e si riconoscono, si trovano e si perdono mentre il mondo scivola inesorabilmente verso la tragedia della guerra mondiale, in una storia impossibile di amore, eroismo e resistenza che racchiude in sé il riscatto di un’intera Nazione.

Pubblicato da Jack Edizioni, il volume della Federico sarà al centro del terzo appuntamento con “TRE MESI IN LIBRERIA“, la rassegna letteraria organizzata dalla napoletana Libreria S.I. di Paolo De Martino in collaborazione con Jack Edizioni.

Ogni appuntamento della rassegna ha come moderatrice la giornalista Silvia De Martino.

Tre Mesi in Libreria: in sei incontri a cadenza bisettimanale, dieci autrici e autori incontrano i lettori e presentano i loro libri nella rinnovata libreria partenopea di via Bernardo Cavallino. Dalla narrativa alla saggistica e alla poesia, ogni incontro sarà caratterizzato da una sua particolare impronta.

Simona Federico

Simona Federico, scrittrice e attivista napoletana, è laureata in Filosofia con indirizzo storico-politico e ha conseguito un diploma di perfezionamento in “Storia dell’Occidente: cultura e religione”. Ha esordito nel 2018 con il romanzo Il Padrone (Leone editore).

Il nodo invisibile è il suo primo romanzo pubblicato per i tipi della Jack Edizioni.

TRE MESI IN LIBRERIA

Libreria S.I. e Jack Edizioni

INGRESSO LIBERO

Libreria S.I.

Via Bernardo Cavallino, 80 – 80131 Napoli

informazioni _ 081.19361865

