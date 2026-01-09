Il no di Macron, il sì di Meloni: Mercosur tra piazza e potere – Eurofocus podcast, Adnkronos

0 minuto di lettura

L’accordo Ue-Mercosur, negoziato per oltre venticinque anni, arriva alla stretta finale e diventa il campo di battaglia politico dell’Europa. La Francia di Macron sceglie il “no” sotto la pressioni degli agricoltori, ma rischia l’isolamento a Bruxelles, dove basta la maggioranza qualificata. L’Italia, dopo settimane di ambiguità e richieste di garanzie sulla tutela agricola, annuncia l’ok all’ultimo miglio: una scelta che parla anche di industria ed export. In mezzo, le resistenze di Polonia e Irlanda e una domanda che va oltre il trattato: l’Ue può essere una potenza commerciale senza far esplodere la frattura sociale tra campagne e manifattura?

