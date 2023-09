Il Napoli si salva in extremis a Genova ma, caro Rudy, così non va

Condividi

di Luca Muratgia.

Il Napoli non va oltre il pareggio a Genova al termine di un match deludente con un Napoli brutto, sfilacciato, inconsistente e fragile in difesa. Sembrano aggettivi improponibili se si considera il Napoli della scorsa stagione che ha visto gli azzurri esprimere un calcio divertente, piacevole, bello e dominante. Un’armonia di gioco capace di tramutarsi in punti, tanti, che hanno consentito agli uomini dell’allora allenatore Spalletti di distruggere gli avversari e di festeggiare con largo anticipo uno scudetto tanto meritato quanto inaspettato.

Purtroppo questa squadra non sembra neanche lontana parente di quel Napoli accecante, superlativo e capace di esprimere il miglior calcio d’Europa. Purtroppo, la guida, l’artefice principale di quel trionfo ha un nome e cognome e non c’è più. Un pó come il Napoli del primo scudetto che, senza il suo artefice principale non avrebbe mai assaporato il gusto della vittoria, anche questo Napoli al netto delle considerazioni su moduli e uomini impiegati sembra tutto tranne che vincente.

L’esperienza in tema calcistico, ma non solo, insegna che vincere è difficile, difficilissimo, ma ripetersi lo è ancora di più. Per ripetersi è necessario essere ancora più forti, sarebbe stato necessario che la società, al termine di un lungo ed estenuante mercato estivo ne uscisse ulteriormente rafforzata, e questo non è avvenuto. Un mercato insufficiente che ha reso la compagine partenopea oggettivamente più debole; non essendo, la società , stata capace di sostituire almeno degnamente un centrale di difesa come Kim tanto che, almeno in queste prime giornate di campionato si è optato per giocatori che l’anno scorso erano in panchina. Inoltre il neo allenatore Garcia sembra in confusione su tutto tanto da trasmettere questa confusione a tutta la squadra. Sembra un Napoli sperimentale, quello, per intenderci, del precampionato, allorquando si provavano uomini e soluzioni in attesa di trovala la quadra; ma il ritiro estivo è terminato da un pezzo.

Ora ci sono partite che valgono i tre punti, ognuna delle quali determinante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Il Napoli sceso in campo al Marassi ha offerto una prestazione sconcertante se solo confrontata a quella della squadra schiacciasassi di appena qualche mese fa. Inconsistente in fase offensiva senza senza la minima capacità di rendersi pericolosa e fragile in difesa con due gol subiti da calcio da fermo in maniera imbarazzante. Con i cambi nella ripresa si è avuta una discreta reazione che, complice l’inevitabile calo della compagine rosso blu ha consentito ai partenopei di evitare la seconda sconfitta consecutiva grazie a due prodezze individuali di Raspadori prima e Politano poi. Si salva in extremis il Napoli ma di certo non si può essere soddisfatti di un pareggio contro una squadra, con tutto il rispetto per il Genoa, nettamente inferiore. Se l’andamento dovesse essere questo, risulterà davvero complicato per gli uomini di Garcia raggiungere il quarto posto indispensabile per la qualificazione alla prossima Champions. A proposito di Champions, mercoledì il Napoli sarà impegnato a Braga per l’esordio stagionale nella competizione dalle grandi orecchie, superfluo aggiungere che occorrerà un atteggiamento e in espressione di gioco completamente diversa da quella offerta ieri.