Il Napoli continua la sua inarrestabile corsa. Ma massima attenzione ai cali di concentrazione

di Luca Muratgia.

Nella 22 giornata il Napoli asfalta la malcapitata Cremonese con un perentorio 3-0 portandosi momentaneamente a + 16 sull’Inter, in attesa dell’incontro di stasera dei neroazzurri contro la Sampdoria dell’ex Stankocic a Marassi. Grande entusiasmo ieri sera al Maradona con l’ennesimo sold out ma contro il fanalino di coda del campionato è stata una partita particolarmente complicata e difficile molto più di quanto non dica il risultato. Spalletti alla vigilia aveva ammonito l’ambiente sul pericolo di sentirsi già arrivati, già vincitori di qualcosa e questo atteggiamento avrebbe potuto rappresentare il pericolo numero uno perché chi incontra oggi il Napoli, consapevole della sua forza e del suo primato gioca con motivazioni amplificate dovute all’enorme significato che implicherebbe fermare la capolista anche in termini di svolta campionato per se stessi innanzitutto ma anche per gli altri.

Ed infatti il Napoli del primo tempo non pare il solito Napoli contro una Cremonese in formazione rimaneggiata, spigliata, con la testa libera di chi non ha nulla da perdere; le speranze salvezza dei lombardi ormai paiono ampiamente compromesse da un percorso che che non li ha mai visti vincere fino ad ora in campionato e comunque consapevoli che non era a Napoli la tappa ideale per conquistare i punti necessari per salvarsi. Gli azzurri dei primi 45 minuti sono parsi leziosi, lenti e confusionari con una importante quantità di errori anche per appoggi banali. In queste circostanze, se non si è in grado di sbloccare subito, le partite si complicano maledettamente e gli azzurri, oggi in maglia bianco e rossa versione San Valentino, visti nella prima fase, per la qualità del gioco espresso, non sembravano poter raggiungere con facilità la via del gol. In simili frangenti la discriminante è rappresentata dai valori individuali ed in tal senso il Napoli valori ne ha e sono anche importanti. Nella fattispecie Kvicha Kvaratskhelia recupera un pallone ormai destinato al fondo, dribbling verso il centro e tiro sul secondo palo sul quale un sorpreso Carnesecchi non può opporre resistenza.

Il vantaggio partenopeo però non sblocca la partita perché la Cremonese non modifica, nonostante lo svantaggio, il proprio assetto tattico costringendo il Napoli a giocare in spazi particolarmente angusti e ripartendo pericolosamente. La situazione sopra riportata permane anche nei primi venti minuti del secondo tempo fino a quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Kim recupera miracolosamente un pallone di testa ormai destinato sul fondo servendo ad Osimhen un assist facile facile che consente al nigeriano di realizzare il diciassettesimo gol in campionato su 17 partite disputate, numeri da record insomma. A suggellare il successo ci pensa, ancora una volta, il subentrato Elmas con uno splendido diagonale ad incrociare sul secondo palo.

“La capolista se ne va “ cantano sugli spalti ma la strada è ancora lunga e molto difficile. È indispensabile che gli uomini di Spalletti diano sempre il 101% perché un atteggiamento a tratti lezioso e distratto, intravisto ieri contro i grigiorossi, potrebbe comportare importanti problemi contro compagini maggiormente attrezzate tecnicamente. Dalle dichiarazioni del post gara si percepisce come anche Spalletti non abbia gradito certi comportamenti, la garanzia è lui, il leader indiscusso della squadra è lui e in settimana sicuramente porrà l’accento su tutte le piccole, e per ora senza conseguenze, storture intraviste nel match di ieri sera.