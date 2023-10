Il Museo degli Ex Voto inaugura la Sala dei Tautielli

Condividi

Una nuova sala espositiva dedicata ai particolari Ex-Voto dalla forma di piccole bare.

Il Museo degli Ex-Voto, cuore pulsante del Santuario di Madonna dell’Arco, si arricchisce di un’ulteriore sala espositiva dedicata ai “Tautielli”, particolari ex-voto dalla forma di piccole bare. L’inaugurazione della nuova sala si è tenuta martedì 31 ottobre, alle ore 12,00, presso il Museo degli Ex Voto – Santuario di Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia (NA), alla presenza di Padre Gianpaolo Pagano, Priore Santuario di Madonna dell’Arco. Per l’occasione vi è stato anche l’intervento del Dott. Luigi De Simone, Neuropsichiatra. Il Museo degli Ex Voto, posto al centro delle attività culturali e religiose del Santuario della Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia, è un luogo di storia, arte e fede, che raccoglie testimonianze della speranza dell’uomo, nonché della sua gratitudine, nei secoli. Chi entra nella sala antistante l’aula delle Confessioni del Santuario della Madonna dell’Arco resta perplesso davanti ad alcuni strani ex-voto: in un pannello posto in alto a sinistra, fanno mostra di sé una cinquantina di piccole bare o casse da morto. In origine ve ne erano molte di più, alcune anche a grandezza naturale, le quali creavano naturalmente un’atmosfera piuttosto lugubre. Il loro significato è piuttosto evidente. Si tratta degli ex-voto di persone ormai morenti o già definitivamente date per tali dai medici che, invocando la Madonna dell’Arco, si sono invece inspiegabilmente e completamente ristabilite. Ad questi singolari ex-voto, finora non era dedicata una vera e propria sala espositiva. Grazie al finanziamento della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 50.12 “Politiche culturali e turismo” – Unità operativa 10 £promozione e valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche, è stato possibile realizzare un nuovo allestimento pensato appositamente per l’esposizione dei tautielli, dotato anche di una nuova illuminazione scenografica e pannelli informativi con la possibilità di scaricare un’audioguida dedicata. La sala dei Tautielli sarà visitabile nei consueti orari di apertura del Museo degli Ex-Voto.