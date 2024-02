Condividi

(Adnkronos) – Konya 05/02/2024 – Il cuore pulsante dell’agricoltura batte a Konya, la capitale agricola della Turchia: la Fiera dell’Agricoltura di Konya diventerà il punto di incontro dei grandi produttori di macchine e attrezzature del settore. La Fiera dell’Agricoltura di Konya, Turchia, è una delle poche fiere in tutto il mondo dedicata al mondo dell’agricoltura, attesa da oltre 250mila visitatori. Nel corso dell’evento verranno esposti macchine e prodotti agricoli di ultima generazione, invitando gli operatori e gli imprenditori del settore, provenienti da tutto il mondo, a conoscere e seguire le nuove tendenze. La Fiera dell’Agricoltura di Konya, la più grande fiera agricola della Turchia, si sta preparando ad accogliere il settore agricolo in occasione della ventesima edizione, dal 5 al 9 marzo 2024. Organizzata e allestita a Konya, considerata la capitale agricola turca, la fiera offre la possibilità ai coltivatori e ai professionisti del settore agricolo di conoscere le più recenti novità della tecnologia. Un evento importante, che sta riscuotendo interesse e attenzione in gran parte del mondo, tra cui l’America del Nord, l’Africa, l’Europa, il Medio Oriente e l’area mediterranea dell’Asia. Si tratta di uno dei pochi eventi fieristici di grandi dimensioni dedicati al mondo dell’agricoltura, durante il quale vengono esposte macchine e attrezzature agricole di ogni tipo, dai trattori, alle macchine per movimento terra, aratura e coltivazione, alle mietitrici, alle attrezzature per gli allevatori di bestiame. Gli espositori presenti in fiera sono principalmente produttori del settore, rivenditori, distributori e fornitori di servizi, mentre i visitatori sono imprenditori agricoli ma anche studiosi e operatori di altri settori correlati all’agricoltura. Favorita sotto l’aspetto agricolo dal clima e dal territorio, la Turchia si distingue anche nella progettazione e produzione di macchine e impianti grazie alle forti competenze ingegneristiche, al continuo miglioramento delle strutture produttive e alla capacità di adattarsi al mercato internazionale. La Fiera dell’Agricoltura di Konya sarà l’occasione ideale per scoprire le più recenti innovazioni relative ad una vasta gamma di prodotti, per instaurare rapporti commerciali con gli imprenditori locali e per conoscere da vicino le nuove tendenze del mercato nel settore delle macchine agricole. A seguito del suo successo nella produzione di macchine agricole, negli ultimi dieci anni la Turchia ha mostrato ulteriori e significativi sviluppi, arrivando a raggiungere il quarto posto in Europa con il valore totale della produzione in questo settore. La ventesima edizione della Fiera dell’Agricoltura di Konya, conosciuta anche come Fiera dell’Agricoltura, della Meccanizzazione Agricola e delle Tecnologie di Settore, è organizzata da Tüyap Exhibitions Group in collaborazione con l’Associazione dei Produttori di Macchine e Attrezzature per l’Agricoltura di Konya (TARMAKBİR). Nella scorsa edizione, l’evento fieristico, che detiene il titolo di più grande fiera agricola della Turchia in termini di espositori, visitatori professionali e vastità dell’area espositiva, ha dato il benvenuto in 5 giorni a 389 aziende provenienti da 14 nazioni, 235.195 visitatori provenienti da 83 nazioni e da 81 città turche. Anche quest’anno la Fiera dell’Agricoltura di Konya durerà per 5 giorni e, ad esclusione del primo giorno, è aperta al pubblico dalle 9.30 alle 18.00. L’ultimo giorno la chiusura sarà alle ore 17.00.

