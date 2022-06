Il modello “Free” di Josi Della Ragione sbarca a Quarto: nasce FreeQuarto

Condividi

06 Giugno – Il movimento politico Free, fondato dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, si rafforza nell’area flegrea registrando una nuova adesione nel comune di Quarto con il gruppo di FreeQuarto. Una comunità di attivisti e di amministratori locali in rete che sta riscuotendo sempre più interesse con nuovi ingressi che si susseguono giorno per giorno e che guarda all’amministrazione bacolese come ad un modello virtuoso a cui ispirarsi.

<<Viviamo il territorio e conosciamo i suoi pregi e le sue criticità>>: dichiara Silvia Prato, referente del neonato gruppo di FreeQuarto. <<Intendiamo porci al servizio della nostra comunità – prosegue la referente quartese – come già facciamo da tempo con le attività che portiamo avanti a favore della cittadinanza. L’assenza di una visione di sviluppo alternativa di città che sia compatibile con le nuove sfide sulla transizione ecologica, la cronica carenza di servizi essenziali e l’immobilismo amministrativo, ci hanno spinto, con senso di responsabilità, ad abbracciare questo nuovo progetto. Un progetto in cui ci identifichiamo nella gestione amministrativa di Bacoli caratterizzata da un forte senso di amore verso il proprio territorio e dalla concretezza>>.

<<FreeQuarto vuole portare al territorio una ventata d’aria fresca ed energie nuove, per una Città pronta alle sfide, capace di proiettarsi nel futuro affinché Quarto ritorni a vivere.>>: conclude.

<<E’ un vero orgoglio, a 12 anni dalla fondazione di FreeBacoli, aver ispirato questa rete associativa e politica formata oramai da tante cellule territoriali>>: dichiara Josi Della Ragione. <<L’idea della “Rete dei Comuni Free” è quella – prosegue il primo cittadino bacolese – di diffondere uno spazio aperto di partecipazione e di democrazia dal basso, capace di penetrare nei territori. L’invito è aperto a tutti coloro che vogliano avvicinarsi, coinvolgendo la propria comunità. Una rete associativa, sociale, politica, ambiziosa, che sia in grado di diffondere e raccontare che è possibile, concretizzabile, un modello di politica sana, fuori e dentro le istituzioni, in grado di raccogliere e mettere assieme tutte le risorse positive dei propri territori. Un modello rivelatosi vincente per un cambiamento reale e possibile. Se si è riusciti una volta, lo si può fare sempre. A Silvia e al gruppo di FreeQuarto auguro il meglio>>.

Il movimento Free sarà impegnato il prossimo 12 Giugno, in occasione delle prossime elezioni amministrative, in provincia di Caserta, nel Comune di Capua, a sostegno del candidato sindaco Carmela Del Basso.