A fermare Prigozhin a 200 km da Mosca è stato il presidente bielorusso, Aljaksandr Lukašėnka, su richiesta di Putin.

“Il misterioso “affaire Prigozhin” potrebbe non essere una buona notizia per l’Occidente. Contrariamente. infatti. a quanto pensano i media italiani affiliati al Pensiero Unico che lo davano già per spacciato, Putin potrebbe invece essere uscito dalla vicenda rinforzato. Avrebbe cioè “normalizzato” i mercenari russi, facendone in qualche modo una sorta di Legione straniera alla francese e avendo allo stesso tempo serrato i ranghi dei suoi sostenitori politici e militari. Una tesi nient’affatto peregrina. E se fosse vera, sarebbe una pessima notizia per l’Ucraina, la cui controffensiva stenta in questo momento a guadagnare terreno. In ogni caso è sconcertante leggere le elaborate analisi di tanti giornalisti nostrani su un evento di cui sanno pochissimo e che racchiude tuttora misteri e lati oscuri. Chi (e perché) ha ispirato la rivolta dei mercenari, quali erano i suoi veri obiettivi, che cosa ha fermato la marcia su Mosca, quale è stato il prezzo della mediazione, che cosa ha ottenuto Prigozhin, che cosa ha concesso Putin ecc…). Tutte domande che non hanno ancora risposte certe.”

Domenico Vecchioni, ambasciatore

C’è solo una certezza, i mercenari.

Così ironizza Antonio Polito: “Nel mondo sottosopra, sono i mercenari a fare i colpi di Stato.”

Ma stanno pagando un prezzo molto alto…

“Secondo fonti raccolte da Lion Udler la Difesa russa starebbe procedendo all’esecuzione sommaria dei miliziani Wagner caduti nelle sue mani. Vediamo se arrivano conferme.”

Germano Dottori, consigliere scientifico di Limes