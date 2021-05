Il Governo scende in campo per l’Istituto Martuscelli

Condividi

Ha programmato una visita in Campania, il ministro per le disabilità, Erika Stefani, e nelle giornate di domani e del 27 maggio sarà nella regione per una serie di incontri. La Stefani già nel pomeriggio di domani incontrerà le associazioni di categoria mentre il giorno seguente visiterà una serie di strutture come l’Istituto Martuscelli di Napoli ed un fabbricato confiscato alla camorra a Casal di Principe che oggi ospita l’associazione “La forza del silenzio”. Quindi sarà a Salerno per un incontro con l’Anfass locale.

L’Istituto Martuscelli, in particolare, era stato oggetto di preoccupazione da parte dei tanti ipovedenti campani che avevano visto svanire i vari servizi messi a disposizione presso la struttura negli anni, grazie anche all’Unione Ciechi. Sul tema era intervenuto nei mesi scorsi il sen. Francesco Urraro (Lega). “Ho sollecitato il Governo ed il Ministro per le Disabilità per rilancio dell’Istituto Martuscelli di Napoli – ha detto Urraro -, dove si sono formate per decenni generazioni di bambini disabili visivi, facendo seguito ad un impegno partito da una inchiesta de “Il Monito”. È necessario adottare tutte le misure appropriate per realizzare e proteggere i diritti e l’indipendenza delle persone con disabilità, anche promuovendo ricerche e sviluppo di nuove tecnologie e ausili alla mobilità”.

Contenta dell’interesse del Governo e in particolare del ministro Stefani si è detta Suor Anna Monia Alfieri, rispetto all’esame della situazione in cui versa l’Istituto Martuscelli. “Purtroppo questa struttura non ha ricevuto la dovuta attenzione della politica locale – ha sottolineato Alfieri – per cui è importante che la comunità recuperi questo patrimonio della città di Napoli. Ribadisco la mia piena disponibilità per ogni iniziativa tesa a salvaguardare e a rilanciare il Martuscelli”. Suor Anna Monia Alfieri è religiosa delle Mercelline, laureata in Giurisprudenza e in Economia, spesso ospite come opinionista nel programma Quarta Repubblica di Nicola Porro.

Le tappe del Ministro in Campania.

Mercoledì:

Ore 16.00 HOLIDAY INN (CENTRO DIREZIONALE) incontro con 30 rappresentanti di associazioni disabili in Campania con il Ministro e il sen. Francesco Urraro.

Ore 18.00 Punto Stampa, Holiday Inn

Giovedì:

Ore 08.30 VISITA STRUTTURA ISTITUTO MARTUSCELLI, LARGO MARTUSCELLI 30;

Ore 10.00 VISITA STRUTTURA CONFISCATA ALLA CAMORRA “LA FORZA DEL SILENZIO”; PUNTO STAMPA & INCONTRO CON GENITORI DEI RAGAZZI, VIA BOLOGNA 10 – CASAL DI PRINCIPE (CE).

ORE 12.00 FONDAZIONE ANFASS – VISITA ALLA STRUTTURA, VIA DEL TONNAZZO 83 – SALERNO.

