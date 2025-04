Il Ministro Giuli: “Dedicare una rotonda a Giovanni Gentile”. La sindaca di Firenze è contraria

1 minuto di lettura

Il 15 Aprile 1944 veniva ucciso dai partigiani un grande filosofo italiano del Novecento, Giovanni Gentile, reo di avere riformato la scuola nel primo governo Mussolini.

Gentile era un filosofo, una bellezza di pensiero.

Un esempio di lungimiranza da non sottovalutare.

” Siamo alle solite. Il ministro Giuli vuole dedicare una rotonda a Giovanni Gentile, a Firenze, e dice che non farlo è da primitivi. Il sindaco della città, Sara Funaro, è contraria e si dice dispiaciuta perché la destra guarda sempre agli anni peggiori del nostro passato.

Potrei anche essere d’accordo con il sindaco di Firenze. Solo, però, se la sinistra prendesse atto del fatto che Lenin fu lettore di Gentile, che Gramsci lo ebbe come maestro, che la filosofia della prassi è la riproposizione dell’attualismo di Gentile e che Gentile è stato il maestro occulto del comunismo italiano. Purtroppo, la capacità della cultura politica italiana di leggere e conoscere filosofia e storia del Novecento è di gran lunga inferiore a un manuale scolastico.” Giancristiano Desiderio, giornalista e scrittore

In fin dei conti, in Italia, se si fanno dei passi avanti o indietro, dipende dal modo con cui i cittadini si esprimono.

La battaglia non è astratta per intitolare la rotonda a Gentile, ma dovrebbe essere una battaglia per un sistema che funzioni. E per funzionare, bisogna avere cultura storica e politica.

