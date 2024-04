0 minuto di lettura

Adnkronos

Alessandro Barbano sarà il nuovo direttore del quotidiano Il Messaggero. "Il Gruppo Caltagirone Editore comunica che a partire dal 1 maggio 2024 il Dott. Alessandro Barbano sostituirà nella direzione del quotidiano Il Messaggero il Dott. Massimo Martinelli che prossimamente andrà in pensione", si legge in una nota. Alessandro Barbano, nato a Lecce nel 1961, ha occupato vari ruoli all’interno dei quotidiani del Gruppo ricoprendo anche l’incarico di direttore de Il Mattino di Napoli dal 2012 al 2018 e di vice direttore de Il Messaggero e del Nuovo Quotidiano di Puglia. Più di recente è stato condirettore del Corriere dello Sport e direttore de Il Riformista. Laureato in giurisprudenza all’Università di Bologna, Barbano ha insegnato giornalismo all'Università La Sapienza di Roma, all’Università del Molise, alla Link University e all’Università Suor Orsola Benincasa. E’ anche autore di saggi dedicati a temi di carattere politico e sociale. —[email protected] (Web Info)

