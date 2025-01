Il Mei presenta: Festival di Sanremo, vota il tuo artista con il testo da te preferito per il suo valore per il Premio Lunezia per Sanremo 2025, vinci due poltrone al Premio Lunezia e pass backstage MEI 2025

*Premio Lunezia per Sanremo 2025.* Tra i cantanti in gara pronostica il nome dell’artista e del testo che tu ritieni meriti di essere il vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo 2025”.

Come tradizione il Premio Lunezia annuncia il vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” sulla base dei testi pubblicati da Sorrisi e Canzoni TV.

L’annuncio del “Premio Lunezia per Sanremo 2025” verrà declamato a mezzo c.s. diffuso dalla stessa agenzia stampa del Festival di Sanremo.

A Sanremo Il Premio Lunezia premia la qualità letteraria delle canzoni in gara, e in altri casi, non sanremesi, premia il valore musical-letterario.

Il pronostico dell’artista e del testo indicato per il suddetto “Premio Lunezia per Sanremo” andrà inviato via mail a [email protected] o via whattsapp al 345 8397539 o sulla pagina Instagram del Meeting degli Indipendenti via messaggio alla redazione del sito www.meiweb.it , il sito informativo del circuito del Meeting delle Etichette Indipendenti: l’indicazione dell’artista e del testo vincitore va inviata da Mercoledì 22 Gennaio a Martedì 4 Febbraio indicando il proprio nome e cognome, residenza e contatto telefonico.

Chi avrà indovinato il nome del vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo 2025”, avrà diritto a due poltrone gratuite nell’area vip della platea, in una delle date del Premio Lunezia 2025.

Con possibilità di ottenere anche un pass All-Areas temporaneo. Inoltre avra’ diritto a due pass Backstage MEI 2025 a Faenza dal 3 al 5 ottobre. In caso di piu’ vincitori il vincitore e/o i vincitori saranno estratti tra coloro che hanno indovinato.

I testi completi usciranno il 20 gennaio 2025.

Ecco due link degli artisti, titoli canzoni e testi in gara:

– Clicca qui

– Clicca qui

A cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti in collaborazione con il Premio Lunezia.