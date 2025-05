Il Mediterraneo chiama e l’Italia risponde: quarto appuntamento col Gala Italiani a Mykonos

2 minuto di lettura

L’arte della convivialità, la bellezza dei luoghi e l’eleganza della cultura italiana si uniscono per celebrare il quarto appuntamento del Gala Italiani a Mykonos.

È un confronto culturale e socio economico che vuole costruire relazioni umane improntate alla conoscenza, alle opportunità, agli affari per costruire dialogo e pace. Un evento annuale che apre la stagione estiva ma emoziona i partecipanti perchè somma alla Bellezza dell’isola greca per antonomasia, al centro delle Piccole Cicladi, anche una forte capacità di generare contatti e opportunità di lavoro worldwide. È la quarta edizione del Gala Italians e Premio Eccellenza Italiana fortemente voluto dall’associazione Italiani a Mykonos e sostenuto dalla Fondazione E-novation che organizza annualmente questo Award a Washington DC. “La tappa di Mykonos all’interno di un tour mediterraneo è una tappa obbligata spiega Gianpaolo Sinno presidente dell’associazione Italiani a Mykonos perché sono tanti gli Italiani che hanno investito sull’isola e si distinguono come protagonisti economici della perla mediterranea dell’Egeo”. Gli fa eco Massimo Lucidi presidente della Fondazione E-novation che precisa “il comune desiderio che ci appassiona è raccontare quel modello di Eccellenza e Sostenibilità che l’impresa italiana, spesso familiare attiva nel Paese come nel mondo quando realizza un’attività economica: se si entra in un club, in un lido gestito da Italiani ad esempio, ti rendi subito conto della cura dei particolari, dell’attenzione alla buona tavola e dal rigoroso rispetto dell’ambiente recuperando materiali di scarto e contenendo gli sprechi”.

Dal 10 al 14 maggio saranno poco più di 100 gli italiani che parteciperanno al viaggio e al Gala Premio Eccellenza Italiana al ristorante Mediterraneo a Mykonos Town alle 21 di lunedì 12 maggio. Annunciata la presenza delle autorità locali, il sindaco di mykonos

Christos Veronis e il vice Stavros Grimplas, l’avvocato Alexadra Dimou e probabilmente anche un inviato dell’ambasciata italiana di Atene, essendo la Fondazione e la associazione entrambe attenzionate dalla Farnesina.

Tanti sono i brand che supportano l’associazione “Italiani a Mykonos”:

Zuma, Coya, Semeli hotel, Toy Room, Liasti. Durante la serata di Gala verranno premiati imprenditori , manager e professionisti che si sono distinti sull’isola anche per la propria Italianità.

Partecipera’ all’evento anche l’avvocato Gennaro Caiazzo titolare del sito web www.avvocatoviaggiatore-adtv.it

Al Gala di Mykonos non mancano mai volti dello spettacolo e della moda: saranno presenti influencer e imprenditori di brand e start up.

