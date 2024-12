Il massoterapista Dino Vittorio Scalzi realizza il suo sogno e approda al Salotto delle Celebrità nel team di Claudia Musaj

2 minuto di lettura

Condividi

Nel mondo del benessere e della massoterapia si distingue il percorso professionale del dottor Dino Vittorio Scalzi. Nato a Bastia in Francia ma cresciuto a Mesoraca, paese dell’entroterra calabrese insieme a una famiglia numerosa, ha fatto studi giuridici, laureandosi a Roma in giurisprudenza, ma poi trasferendosi nel comune di Lavena Ponte Tresa, al confice con la Svizzera.

I suoi sogni però lo allontanano dai suoi studi: dopo un periodo di vita difficile decide di intraprendere la qualifica di massoterapista conseguendo, presso la scuola CSTM (Centro Studi di Terapie Multidisciplinari) di Taverne (Lugano), i diplomi di Massaggio medicale e Medicina accademica, e successivamente la speciazzazione di massaggio Miofasciale

Dopo un percorso di lavoro al Centro Termale di Stabio, dove, oltre a svolgere l’attività di massoterapista, si è specializzato anche in trattamenti termali e terapeutici attraverso l’utilizzo di fanghi, ha avuto la fortuna di incontrare e conoscere Claudia Musaj, imprenditrice del benessere nota in tutto il mondo, di origine albanese ma residente in Svizzera, che gli ha dato la possibilità di apprendere nuove tecniche e lavorare a fianco a fianco a specialisti del settore. Nel Centro Benessere Musaj ha avuto la possibilità di conseguire ulteriori specializzazioni come l’attestato di taping kinesiologico e strumenti di coppettazione.

“Il conseguimento dei diplomi” afferma Dino con orgoglio, “mi ha consentito di ricevere il Label di qualità RME, il label di qualità più conosciuto in Svizzera nel campo della medicina empirica. Viene assegnato esclusivamente a terapisti che hanno conseguito e superato diversi rigidi criteri di formazione nel settore. Di questo mi ritengo fiero.”

La formazione e la specializzazione acquisita, consente a Dino di praticare massoterapia attraverso trattamenti efficaci di patologie legate al sistema muscolo–scheletrico.

Dopo anni di sacrifici arriva l’occasione di approdare, attraverso una selezione, nello staff di partecipazione alla manifestazione “Il salotto delle celebrità”, in occasione del Festival di Sanremo 2025, nel quale potrà effettuare le sue prestazioni di benessere ai maggiori vip protagonisti della kermesse canora, ma non solo, anche di esponenti del giornalismo e della cultura che popoleranno nei giorni del festival la cittadina ligure.

“Ringrazio mia moglie per la pazienza e il sostegno ottenuto nei momenti più bui e difficili” conclude Dino, “ancora, porgo la mia gratitudine a Debora Fontana, direttrice del Centro Termale di Stabio, e tutto lo splendido staff per avermi dato la possibilità di integrazione in questo mondo per lui nuovo. Non per ultima, ma sicuramente la più importante a cui devo molto, ringrazio Claudia Musaj del Centro Benessere Musaj di Lugano che con la sua esperienza e la sua elevata professionalità sta accrescendo il bagaglio culturale e formativo nel campo del benessere ad ogni membro della sua squadra.”

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.