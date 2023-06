Il Marocco: una Nazione guida nel dialogo tra le religioni

Condividi

In un messaggio indirizzato ai partecipanti alla Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso, il Sovrano del Marocco ha sottolineato la necessità di creare un meccanismo congiunto, il cui lavoro sarà coordinato dall’UIP (unione inter parlamentare), affermando che “la missione di questo meccanismo sarà quella di rendere il dialogo interreligioso tra le diverse componenti della comunità internazionale un nobile obiettivo comune, che dovrebbe essere promosso all’interno degli organismi internazionali. Questo obiettivo servirà anche come criterio di governance democratica nella pratica parlamentare e come indicatore del rispetto del pluralismo e della diversità culturale”.

la centalità del dialogo inter religioso fa parte della tradizione della Marocco, che da sempre è luogo di dialogo e confronto tra le religioni . Ne sono prova, sul lato mussulmano , l’ Istituto “Mohammed V” e su quello cristiano l’Istituto ecumenico di teologia Al Mowafaqa è stato creato nel 2012 su iniziativa delle Chiese cattolica e protestante del Marocco, per rispondere alle loro esigenze di formazione. È un luogo di formazione, riflessione e promozione del dialogo interculturale e interreligioso. Comprende una sezione universitaria (teologia e scienze religiose) e una sezione culturale volta a promuovere l’incontro tra le culture. Dispone inoltre di una biblioteca specializzata.

Questo dimostra come il Marocco sia la Nazione guida nel dialogo inter religioso, un modello al quale dobbiamo guardare con interesse anche per promuovere in Italia luoghi di dialogo tra le grandi religioni monoteiste. Reglioni e fedeli che si aspettano una risposta unintaria alle tante sfide della società moderna. Una società, soprattuto quella occidentale, dove la vera sfida è quella di difendera la vita , dal suo concepimento alla morte naturale

Marco Baratto