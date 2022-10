Il marchigiano Emilio Munda autore per Eros Ramazzotti e fuori con il nuovo progetto “Estamos afuera”

Condividi

Emilio Munda: “È stata una grandissima soddisfazione avere due uscite in un solo giorno. È stato infatti pubblicato il singolo ‘Estamos afuera’ che ho scritto e prodotto per i Los Locos, Bagutti, George Leonard e Xonous. In contemporanea è uscito a livello mondiale ‘Battito infinito’, il nuovo album di Eros Ramazzotti in cui ho collaborato alla realizzazione, firmando i brani ‘Nessuno a parte noi’, ‘Ti dedico’ e ‘Gli utlimi romantici’“.

Fermo – Il produttore, autore e compositore marchigiano Emilio Munda (podio due volte al Festival di Sanremo, autore per Il Volo, Francesco Renga, Michele Bravi, Nina Zilli, Nomadi, Umberto Tozzi, Valerio Scanu, Gemelli Diversi, Dear Jack e molti altri), spiega così il suo momento magico, in cui è nuovamente protagonista della scena musicale italiana e internazionale.

Video “Estamos afuera“: https://youtu.be/f3mF-A9dOqs

Oltre le 500.000 visualizzazioni

Il singolo “Estamos afuera“, interpretato da artisti noti come George Leonard, Franco Bagutti e i Los Locos (in cui ritroviamo anche Xonous, di cui non si conosce ancora né identità, né provenienza) celebra l’unione di voci completamente differenti tra loro sia per timbrica sia per lo stile. Tutta particolare questa uscita che vuole raccontare di un’estate alternativa, che inizia proprio con l’autunno.