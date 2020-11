“Il lavoro ed i cambiamenti ormonali e psico-fisici nella donna per un benessere integrato”. Webinar gratuito

Condividi

“Il lavoro ed i cambiamenti ormonali e psico-fisici nella donna per un benessere integrato”. Se ne discuterà il prossimo 13 novembre, a partire dalle ore 14.30, nel corso del webinar organizzato dalla Confcommercio Roma (Terziario Donna). La partecipazione è gratuita: per seguire l’evento bisogna iscriversi scansionando il QR code e compilando un form online. Una volta ultimata la procedura, saranno inviate le credenziali di accesso al webinar. Per ulteriori informazioni, scrivere a [email protected]



Tra gli interventi, i dottori Andrea Ciardulli, Pietro Locantore, Maria Rita Accattino, Antonella Lombardi.

L’evento sarà moderato dalla dott.ssa Simona Petrozzi, Presidente Terziario Donna Confcommercio Roma.

