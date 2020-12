Il Gusto delle piccole cose: il video di Tre Farine sui social

Condividi

Operazione “Il gusto delle piccole cose” da Tre Farine, ristorante e pizzeria presente con i suoi locali sia al centro di Caserta che ad Aversa. Con un video coinvolgente, in grado di emozionare e al contempo strappare un sorriso, si invita a pensare a quante piccole cose ci emozionano, e nessuna di queste si può comprare in un negozio. Si tratta di tradizioni, gesti, abbracci, suoni, baci, scambi e anche pizzicotti! Si può scoprire il video sulle pagine Facebook e Instagram di Tre Farine, e partecipare condividendo il proprio gusto delle piccole cose, scrivendo o mostrando con una immagine qual è la cosa che più emoziona.

Le parole di Nicola e Ivan Ferraro, titolari del brand Tre Farine: «Questo è stato sicuramente un anno molto particolare: tutti abbiamo dovuto adeguarci a una situazione che non conoscevamo e che, ci auguriamo, termini il prima possibile per poter ritornare alla nostra accogliente e rassicurante normalità. Purtroppo, la speranza di vivere almeno il Natale e le festività di fine anno nel modo tradizionale non si è concretizzata, e saremo costretti a festeggiare in una forma più contenuta, magari lontano dai nostri parenti e dai nostri amici».

Proprio sulla base di queste considerazioni la scelta di Tre Farine di fare gli auguri ai propri clienti in modo originale, legato a quel “gusto” che ha sempre contraddistinto la sua cucina. Non potendo invitare a trascorrere le festività nei due locali del brand, non ha scelto di puntare su ciò che manca, ma su ciò che si ama e che, oggi ancor di più, si guarda o si ricorda con il sorriso.

