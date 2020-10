TORINO, 17 OTT – Metti insieme quindici persone di cultura, sette donne e otto uomini, e dagli un tema – il tempo – mai tanto attuale come nei difficili mesi del lockdown. Il risultato è ‘Il grande tessitore – Alla ricerca del Tempo’, libro pubblicato dalla casa editrice torinese Cet che Francesco Rodolfo Russo ha curato per la collana ‘Stigma’. La presentazione domenica 18 ottobre a Canale, nel cuore del Roero; l’appuntamento alle 16.45 è aperto al pubblico su prenotazione, nel rispetto delle norme anti-Covid. Il volume esplora il tempo nel mito, nella fede e nell’arte, ma anche nella musica e nella danza, nella fisica e nella medicina. Con la pedagogia si è esaminato il tempo dall’infanzia alla vecchiaia, mentre un dialogo filosofico ha aperto la strada alla letteratura, per cedere poi il passo alle spigolature di tempo dove un racconto ha preceduto uno sguardo umoristico sulla vita e su altre memorie fino ad arrivare al fumetto, che per alcuni studiosi è antico come l’uomo, e allo sport. I tessuti a disposizione del produttore Tempo sono stati vari e, non di rado, si sono intrecciati fra di loro nel corso di questa indagine, svolta con umiltà e senza la pretesa di offrire soluzioni alle innumerevoli domande che si possono porre sul tempo. Alla presentazione, domani alle 16.45, interverranno molti degli autori che hanno contribuito alla realizzazione de volume, che sono Tilli Romero, Maria Grazia Amoruso, Elisabetta Battaglia, Arrigo Casalini, Sebastiano Carpinteri, Gianni Chiostri, Simona Di Paolo, Emilio Isca, Alessandra Miccoli, Isabella Ottobre, Patrizia Panizza, Loredana Pennone, Pierpaolo Rovero, Francesco Rodolfo Russo, Andrea Domenico Taricco. (ANSA).