Il Governo dei migliori in una situazione critica. C’è chi pensa alle vaccinazioni e all’economia, poi c’è Grillo…

L’ Italia ha bisogno di una svolta seria, l’ha chiesto il Presidente della Repubblica e i cittadini sono stanchi dei disastri del Governo Conte.

“Il no secco alla flat tax di Draghi era nelle cose.

La vera domanda è se prelude anche alla abolizione del regime speciale per le partite IVA con fatturato fino a 65.000 euro.

Quello sarebbe un errore, a meno di venir inserito in un piano organico di perfetto allineamento tra cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti e del lavoratori autonomi, che presupporrebbe però l’estensione a questi ultimi di bonus 100 euro e detrazioni maggiori.

Tema molto delicato e da maneggiare, si spera, con la dovuta cura”.

Enrico Zanetti

Grillo tiene sul filo Draghi. Uno degli uomini più potenti del mondo alla mercé della piattaforma Rousseau.

“La situazione italiana è tra il tecnico e il comico”.

Antonio Polito

A proposito…

“Si legge sul sito dei 5 Stelle: «Rousseau affonda le proprie radici in un’idea rivoluzionaria…: quella di creare un movimento di cittadini che abbiano nella rete uno strumento di partecipazione attiva in grado di mettere al centro dell’agire politico l’individuo, la sua storia e le sue competenze»

Ecco, per esempio: prendete di Maio, mettetelo al centro, ricostruitene la storia e poi valutate le sue competenze.

Capirete come più che ‘rivoluzionaria’, quella di Rousseau è un’idea del cazzo”.

Vittorio Sgarbi

Al peggio non c’è mai fine…

“Grillo ha dato del grillino nato a Mario Draghi.

Così, si straccia un curriculum d’eccezione.

Sarebbe stato meno devastante se gli avesse dato dello stronzo”.

Giancarlo Lehner

Passare dal Governo Conte al Governo Draghi è un fatto chiaramente positivo. Impossibile affermare il contrario.

“Lavoreremo per portare il Paese fuori dalla crisi economica e sanitaria. È il momento di mettere da parte gli interessi di partito. Ora pensiamo al bene dell’Italia”.

Antonio Tajani

Giustamente…

“Giusta una politica comune sui vaccini in UE, ma oggi bisogna dire con chiarezza che qualcosa non ha funzionato come dovuto. Serve chiarezza su contratti, tempistiche e strategia vaccinazione”.

Carlo Calenda

Una linea comune: la salvezza del Paese

“Forza Italia non mette veti ma è pronta a cogliere la sfida sulle cose da fare: emergenza sanitaria, economica e sociale”.

Alessandro Cattaneo

E sempre da Forza Italia, Mara Carfagna puntualizza la necessità di un grande lavoro per l’economia del Paese.

“Cosa è cambiato con l’incarico affidato a Mario Draghi? Non parliamo più di primule, ma di come accelerare il piano vaccini. Sono finiti gli scontri sulle task force e si mette mano alle riforme necessarie a non sprecare il Recovery Fund. Non si programmano sussidi a pioggia, ma investimenti nelle imprese che possono dare lavoro. I banchi a rotelle restano accatastati, mentre si pensa a come far recuperare agli studenti il tempo perso con la didattica a distanza. Non strizziamo l’occhio alla Cina, ma ribadiamo l’ancoraggio all’Europa e l’alleanza con gli Usa. Queste priorità finalmente concrete e ragionevoli fanno crescere la nostra fiducia nel prossimo presidente del Consiglio e nel lavoro che ha appena iniziato. I precedenti governi e i loro danni, per fortuna, sono già diventati lontani ricordi”.

Mara Carfagna

Lo si deve ai cittadini che sono, ormai, sordi, di una sordità ai limiti della clemenza, più vicina ai santi che agli uomini.

Basta primule e sceneggiate inutili. Bentornata serietà.

