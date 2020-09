Il governatore della Campania Vincenzo De Luca in visita nel quartier generale di NetCom Group

Condividi

NAPOLI, 8 settembre 2020 – Visita nel pomeriggio del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, accompagnato dal consigliere regionale Antonio Marciano, nel quartier generale di NetCom Group, l’azienda di ingegneria napoletana con sedi in tutta Italia ed anche un ufficio di rappresentanza a Bruxelles per i rapporti con le istituzioni europee. Il governatore è stato accolto dal presidente e Ceo della società Domenico Lanzo che gli ha illustrato le attività ed i vari mercati di riferimento e la crescita in termini di fatturato e di personale del gruppo da lui guidato nonché delle acquisizioni di aziende al nord.

De Luca si è intrattenuto con i vertici di NetCom Group, tra cui il vicepresidente Guido Cristofaro, ed ha potuto toccare con mano l’alta specializzazione ed innovazione tecnologica di quest’azienda che in pochi anni in Campania ha assunto centinaia di giovani, soprattutto ingegneri delle varie facoltà. Ed il governatore ha sottolineato l’importanza in Campania di realtà come quelle di NetCom anche in prospettiva dei prossimi anni in cui sarà ancora maggiore la sinergia tra le imprese e la pubblica amministrazione.

«E’ stata una visita che attendevamo da tempo – ha sottolineato Domenico Lanzo, il numero uno di NetCom Group – e che ci rende orgogliosi anche perché abbiamo potuto mostrare come una piccola realtà quale era anni fa la nostra azienda sia cresciuta in poco tempo e sia ritenuta oggi da grandissime aziende per cui lavoriamo come Fca, Ferrari, Maserati, Huawei, Sky e tante altre, un partner e fornitore affidabile. Una eccellenza del made in Campania. Non a caso quest’anno possiamo contare quasi 700 dipendenti, ulteriori acquisizioni di aziende, la costituzione della holding ed un fatturato che supera i 60 milioni di euro». De Luca ha potuto visitare anche i laboratori di NetCom Group e visionare alcuni progetti innovativi e prodotti di alta eccellenza realizzati dall’azienda napoletana.

